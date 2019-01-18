Русская линия
Сводка новостей от 18 января 2019

Завершился проект по выпуску бесплатной газеты «Фома в дороге»

Журнал «Фома» завершил проект по выпуску газеты «Фома в дороге», которая бесплатно распространялась преимущественно в часовнях при вокзалах в различных регионах России, сообщает Патриархия.ru.

Всего вышло 4 номера восьмиполосной иллюстрированной газеты общим тиражом более 200 тысяч экземпляров, которые были изданы при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива». В распространении газеты «Фоме» помогли друзья и соработники из православного общественного движения «Христианское доброделание».

«Благодаря проекту мы вышли на совершенно новую аудиторию, смогли поговорить с теми людьми, кого мы не достигаем ни через журнал, ни через сайт, — сказал заместитель директора Фонда «Фома Центр» Алексей Соколов. — Вы также можете видеть, что само издание не стояло на месте, а развивалось и эволюционировало. Мы надеемся, что сможем продолжить проект и далее, расширив его географию и охват.

В рамках проекта были изданы наиболее значимые материалы, выпущенные журналом «Фома» и порталом foma.ru в формате газеты с целью их бесплатного распространения преимущественно среди пассажиров железной дороги.

В частности, газета «Фома в дороге» распространялась на вокзалах Москвы, Южно-Сахалинска, Кемерова, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Самары, Орла и Владивостока. Кроме того, издание распространялось на АЗС, автостанциях, в МФЦ, больницах и храмах Кинешемского района Ивановской области.

Русская линия

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Завершился проект по выпуску бесплатной газеты «Фома в дороге»

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