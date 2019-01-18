Президент России Владимир Путин по окончании переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем отправился в храм святого Саввы — один из крупнейших в мире православных соборов, посвященный самому почитаемому сербскому святителю, первому сербскому архиепископу и национальному герою Сербии святому Савве (1169−1236), сообщает РИА Новости.

У храма российского лидера встретил Святейший Патриарх Сербский Ириней и свыше 100 тысяч сербов, которые приветствовали главу Российского государства.

По периметру храма стояли в почётном карауле свыше тысячи солдат и полицейских. Когда кортеж Путина приблизился к площади, на главном сербском храме зазвонили все колокола. Люди аплодировали и кричали «Браво, президент!». В ответ российский лидер помахал рукой.

Святейший Патриарх Ириней тепло приветствовал главу России и прошёл вместе с лидерами государств в собор, где состоялась символическая церемония завершения создания одной из мозаик собора, в которой приняли участие высокие гости и Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Работы по созданию мозаики в соборе ведут русские мастера под руководством народного художника РФ Николая Мухина, который рассказал президентам о ходе работ и продемонстрировал мозаику для украшения внутреннего убранства храма. Он поблагодарил Путина за поддержку проекта и заметил, что при хорошем движении проекта всё будет выполнено в срок.

В свою очередь, Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит оказывать Сербской Православной Церкви помощь в строительстве кафедрального собора. Президент России сообщил, что решение о выделении дополнительного финансирования на восстановление храма принято. «Через несколько дней документы будут оформлены — чуть более $ 5 млн», — сказал Владимир Путин.

В заключение президент Сербии Александр Вучич и Святейший Патриарха Сербский Ириней пригласили главу России посетить великое освящение собора, которое предположительно произойдёт в сентябре-октябре 2019 года. Владимир Путин принял это приглашение.

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