Русская линия
Сводка новостей от 18 января 2019

В Ярославской епархии молитвенно почтили память митрополита Иоанна (Вендланда)

14 января 2019 года в Феодоровском соборе Ярославля была совершена Божественная литургия, во время которой молитвенно поминали митрополита Иоанна (Вендланда). В этот день исполнилось 110 лет со дня рождения архипастыря, возглавлявшего Ярославскую кафедру в 1967−84 годах. По окончании Литургии митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершил литию по приснопоминаемому митрополиту Иоанну, погребенному рядом с Феодоровским храмом. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской епархии.

В тот же день на историческом факультете Ярославского государственного педагогического университета состоялся вечер памяти митрополита Иоанна «Будем делать дела любви..». Вспомнить владыку и рассказать о его служении пришли те, кто хорошо знал архипастыря, а также желающие узнать больше о жизни Церкви в то время.

Название вечера было выбрано не случайно — гостем мероприятия стала Э.Л. Меженная, автор книги «Митрополит Иоанн: „Будем делать дела любви!“. Дневники. Письма. Воспоминания», тесно общавшаяся с архипастырем в последний год его жизни. Издание содержит воспоминания владыки, его дневниковые записи, письма его единомышленников и коллег. На встречу Эльвира Леонидовна принесла дневник сестры митрополита Иоанна и альбом с его фотографиями.

Э.Л. Меженная также рассказала о последних месяцах жизни архиерея: «Владыку в его ярославской квартире, которая была в многоэтажном доме на окраине Ярославля, навещали монахи, миряне, священнослужители, его друзья-геологи, туда приезжали архиереи, туда приходили посылки и письма. Надо заметить, что в те годы только начинали открывать обители, поэтому владыку навещали монахи, постриженные в миру. В то время стали издавать книги, и я помню пришедшую посылку с изданием „Добротолюбия“. Нам в те годы даже не снилось подержать в руках такие книги».

Ведущая вечера доцент Ярославского государственного педагогического университета А. Новоторцева в настоящее время пишет докторскую диссертацию по церковной истории в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В ее работе, посвященной митрополиту Иоанну (Вендланду), подробно рассказывается о служении владыки в качестве представителя Русской Православной Церкви при Патриархе Антиохийском. По словам А. Новоторцевой, митрополит Иоанн нес не только нес церковное послушание, но также исполнял дипломатическую миссию: «Владыка провел в Ливане и Сирии два года. Когда открывалась миссия, официального представителя от государства не было. В те годы на Ближнем Востоке была очень напряженная политическая обстановка, тогда же избирали нового Патриарха Антиохийского, и владыке пришлось нести свое служение в очень сложной обстановке».

Своими воспоминаниями о владыке Иоанне поделился протоиерей Александр Иванов, благочинный приходов Мышкинского округа Угличской епархии. Митрополит Иоанн рукополагал отца Александра и принимал активное участие в его жизни. Отец Александр рассказал, что «владыка любил говорить: Без Церкви я — мертвый, а с Церковью — живой». Протоиерей Александр также рассказал: «На мое венчание владыка передал через отца Игоря Мальцева такое напутствие: «Забудьте с момента венчания слово «Я», теперь у вас должно быть только слово «Мы». И я эти слова говорю молодым семьям, которые теперь венчаю».

Активными участниками вечера памяти стали студенты — члены студенческого объединения «Православное собрание молодежи» Ярославского государственного педагогического университета. Это объединение выступило инициатором проведения вечера памяти митрополита Иоанна.

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