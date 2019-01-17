Председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов рассказал, что приняты рейдерский законопроект № 4128-д (по подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица) существенно отличается от первого варианта — законопроекта № 4128. В комментарии Информационно-просветительскому отделу УПЦ юрист указал на «подводные камни» принятого закона.

Глава Юридического отдела напомнил, что первая версия законопроекта № 4128 имела целью улучшить для религиозных общин механизм изменения подчинённости и состояла всего из двух абзацев. Однако мгновенно, за один день, этот вариант проекта закона был переработан и увеличен до 8 листов.

«Принятый законопроект № 4128-д существенно отличается от первого варианта (законопроекта № 4128) и регулирует не только вопросы определения подчинённости, но и вопросы государственной регистрации, создание нового органа при Министерстве культуры, который будет регистрировать уставы религиозных организаций. Предлагается внести изменения и в Закон „О свободе совести и религиозных организациях“ и Закона „О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей и общественных формирований“. Фактически, таким образом, создали „анархическую“ систему регистрации религиозных организаций, потому что регистраторы в Министерстве юстиции имели соответствующие нормы, а новые регистраторы — бессистемные и их деятельность неконтролируемая», — пояснил священник.

Кроме того, как отметил о. Александр, в Минкультуры предвзято относятся к Украинской Православной Церкви, о чём свидетельствует и решение суда от 5.06.2018 г. о противоправных действиях Министерства культуры Украины относительно торможения регистрации религиозных общин УПЦ.

«Мы видим, что, прикрываясь якобы благой целью „облегчить религиозным организациям определять свою подчиненность“, они на самом деле усложнили процедуру регистрации уставов религиозных организаций и предоставили полномочия регистрировать религиозные организации политизированном органу — Министерству культуры», — подчеркнул глава Юридического отдела.

Поэтому, по его убеждению, не исключено, что у общин УПЦ возникнут проблемы с регистрацией уставов.

Также священник отдельно остановился на заключительных положениях законопроекта, в которых нарушаются права и свободы религиозных организаций.

В частности, по его словам, во-первых, этими положениями введено массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций.

«В течение года религиозные организации должны привести свои уставы в соответствие с настоящим законом. В том случае, если определённые положения в уставах ему перечат, уставы будут считаться недействительными. То есть те положения, регулирующие внутреннюю деятельность религиозных общин, в соответствии с этим законом, будут считаться недействительными», — рассказал он.

Второй недвусмысленный момент касается так называемых «переходов» общин. В частности указано, что «религиозная община, которая меняет конфессиональную принадлежность, должна сообщить об этом в Министерство культуры или областную государственную администрацию, а те размещают на сайте такого рода информацию».

«Законно нынешние „переходы к ПЦУ“ религиозных общин осуществить невозможно, потому что „ПЦУ“ юридически не существует, поэтому путем т.н. „информационной фиксации“ общины якобы заявляют об изменении своей подчинённости, однако по факту этого сделать просто невозможно», — отметил отец Александр.

А потому, по его убеждению, принятый законопроект нацелен исключительно на «наполнение одной религиозной общины за счёт другой».

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