Русская линия
Сводка новостей от 17 января 2019

В Шахтинской епархии продолжают оказывать помощь пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом доме

Шахтинская епархия оказывает помощь пострадавшим от взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме по улице Хабарова в городе Шахты (Ростовская область). Взрыв произошел утром 14 января 2019 года. Из-под обломков квартир на двух верхних этажах были спасены семь человек, пятеро погибли. Соболезнования выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С первых часов после трагедии несколько священников Шахтинской епархии, которые прошли специальную школу спасателей и получили соответствующие удостоверения, были на месте и во взаимодействии со структурами МЧС помогали тем, кому нужна была духовная поддержка.

По благословению епископа Шахтинского и Миллеровского Симона был создан церковный штаб по оказанию помощи и координированию действий при ликвидации последствий в результате взрыва бытового газа. Его главная задача — адресная помощь пострадавшим, родственникам погибших и их дальнейшее сопровождение. Также в Шахтинской епархии ведется сбор средств для пострадавших жителей многоэтажного дома.

Сестры милосердия Марфо-Мариинского сестричества храма пос. Каменоломни и сестричества благочиний Шахтинской епархии, а также члены Молодежного епархиального совета помогали организовать питание спасателей и эвакуированных жильцов в городском штабе помощи. В штабе было организовано место для молитвы, все желающие могли получить нательные кресты, иконы и молитвословы. В течение дня здесь дежурили священники.

Была открыта горячая линия, по которой можно связаться с руководителем сектора по взаимодействию с МЧС России и Департаментом по предупреждению и ликвидации ЧС РО в Шахтинской епархии протоиереем Романом Амплеевым и председателем епархиального социального отдела иереем Владиславом Касьяновым.

Один из пострадавших, чья супруга, погибла, а ребенок получил травму, находится в стационаре городской больницы. Мужчину посетил настоятель храма при больничном городке иеромонах Герман (Руденко).

16 января рядом с местом трагедии прошел траурный митинг. Епископ Шахтинский Симон в сослужении духовенства Шахтинской епархии совершил заупокойную литию.

В траурной церемонии приняли участие губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, председатель регионального Законодательного Собрания А.В. Ищенко, глава администрации г. Шахты А.В. Ковалев, сестры милосердия, участники Молодежного совета епархии, сотни горожан.

После литии состоялось заседание церковного штаба по оказанию помощи и координированию действий при ликвидации последствий в результате взрыва, в котором приняли участие: протоиерей Роман Амплеев, благочинный Александровск-Грушевского округа протоиерей Сергий Яценко, секретарь Шахтинской епархии иерей Александр Теличкин, председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Шахтинской епархии иерей Владислав Касьянов, помощник председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению И.В. Кусков, первый заместитель Департамента по предупреждению ЧС по Ростовской области В.В. Кравцов.

Участники рассмотрели актуальные вопросы; из городского штаба поступил запрос — список нужд пострадавших от взрыва. Благодаря тому, что в Шахтинской епархии был объявлен сбор средств для пострадавших, епархия может оказать не только духовную поддержку, но и материальную помощь. Отдельно был обсужден вопрос оказания помощи родственникам погибших. Сейчас, когда поисковые работы окончены, все внимание переходит семьям, в которых погибли люди. На этом этапе важно изучить нужды и настроить взаимодействие с общественными и благотворительными организациями для оказания всесторонней помощи, сообщает сайт Шахтинской епархии.

Русская линия

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