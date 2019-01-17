Опубликован список купелей, которые будут открыты в российской столице в ночь на 19 января 2019 года…
Списки мест, пригодных для того, чтобы окунуться на Крещение Господне в Москве публикует на своих страницах портал «Православие и мир». В 2019 году в ночь на 19 января будут открыты для купания следующие купели:
Центральный административный округ города Москвы
Храм на Чистом Вражке.
Северный административный округ города Москвы
Большой Садовый пруд;
Прибрежный пр., вл.7;
Водный стадион «Динамо».
Северо-Восточный административный округ города Москвы
Дворцовый пруд.
Восточный административный округ города Москвы
Озеро Святое;
Озеро Белое;
Терлецкие пруды;
Красный пруд;
Купель «Вернисаж»;
Бабаевский пруд;
Олений пруд.
Юго-Восточный административный округ города Москвы
Верхний Кузьминский пруд;
Нижний Люблинский пруд;
Шибаевский пруд.
Южный административный округ города Москвы
Борисовский пруд;
Царицинский пруд;
Пруд Бекет.
Юго-Западный административный округ города Москвы
Воронцовский пруд;
Пруд санатория «Узкое»;
Тропаревский пруд;
Пруд на Нахимовском пр-те, д.8;
Черневский пруд;
Пруд у храма в Захарьино.
Западный административный округ города Москвы
Мещерский пруд;
Река Москва, п. Рублево;
Река Москва, ул. Филевская, д. 40 А;
Река Москва, Филевский б-р, д. 21.
Северо-Западный административный округ города Москвы
Пруд Барышиха в Митино;
Пруд в пос. Рождествено;
Деривационный канал;
ПКиО Северное Тушино;
Строгинская пойма;
Кировская пойма;
Озеро Бездонное;
Карамышевская наб., д.13−15;
Река Москва ул. Авиационная д.79;
Южное Тушино, ул. Лодочная вл.19;
ПиП «Покровское-Стрешнево».
Зеленоградский административный округ города Москвы
Озеро Черное;
Озеро Школьное.
Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы