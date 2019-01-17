Где можно окунуться на Крещение Господне в Москве Опубликован список купелей, которые будут открыты в российской столице в ночь на 19 января 2019 года… Списки мест, пригодных для того, чтобы окунуться на Крещение Господне в Москве публикует на своих страницах портал «Православие и мир». В 2019 году в ночь на 19 января будут открыты для купания следующие купели: Центральный административный округ города Москвы Храм на Чистом Вражке. Северный административный округ города Москвы Большой Садовый пруд; Прибрежный пр., вл.7; Водный стадион «Динамо». Северо-Восточный административный округ города Москвы Дворцовый пруд. Восточный административный округ города Москвы Озеро Святое; Озеро Белое; Терлецкие пруды; Красный пруд; Купель «Вернисаж»; Бабаевский пруд; Олений пруд. Юго-Восточный административный округ города Москвы Верхний Кузьминский пруд; Нижний Люблинский пруд; Шибаевский пруд. Южный административный округ города Москвы Борисовский пруд; Царицинский пруд; Пруд Бекет. Юго-Западный административный округ города Москвы Воронцовский пруд; Пруд санатория «Узкое»; Тропаревский пруд; Пруд на Нахимовском пр-те, д.8; Черневский пруд; Пруд у храма в Захарьино. Западный административный округ города Москвы Мещерский пруд; Река Москва, п. Рублево; Река Москва, ул. Филевская, д. 40 А; Река Москва, Филевский б-р, д. 21. Северо-Западный административный округ города Москвы Пруд Барышиха в Митино; Пруд в пос. Рождествено; Деривационный канал; ПКиО Северное Тушино; Строгинская пойма; Кировская пойма; Озеро Бездонное; Карамышевская наб., д.13−15; Река Москва ул. Авиационная д.79; Южное Тушино, ул. Лодочная вл.19; ПиП «Покровское-Стрешнево». Зеленоградский административный округ города Москвы Озеро Черное; Озеро Школьное. Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы г. Троицк, р. Десна, зона отдыха Заречье; Пруд на р. Трешня, д. Чернецкое; Пруд в с. Богоявление; Пруд в с. Покровское; Пруд в с. Былово; Пруд в д. Кнутово; Пруд в с. Ознобишино; Пруд ДО «Воскресенское»; Купель в д. Свинорье; Пруд Ульяновского лесопарка; Пруд в пос. Мосрентген; Купель в пос. ДО «Плесково»; Купель при храме в д. Васюнино; Купель в пос. ДСК «Мичуринец»; Купель Парк «Ручеек» в д. Марушкино; Купель в д. Товарищево; Купель в д. Евсеево-Кувекино; Купели в д. Пучково; Купель в п. Шишкин лес. Русская линия





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