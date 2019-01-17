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Сводка новостей от 17 января 2019

Где можно окунуться на Крещение Господне в Москве
Опубликован список купелей, которые будут открыты в российской столице в ночь на 19 января 2019 года…

Купания на КрещениеСписки мест, пригодных для того, чтобы окунуться на Крещение Господне в Москве публикует на своих страницах портал «Православие и мир». В 2019 году в ночь на 19 января будут открыты для купания следующие купели:

Центральный административный округ города Москвы

Храм на Чистом Вражке.

Северный административный округ города Москвы

Большой Садовый пруд;

Прибрежный пр., вл.7;

Водный стадион «Динамо».

Северо-Восточный административный округ города Москвы

Дворцовый пруд.

Восточный административный округ города Москвы

Озеро Святое;

Озеро Белое;

Терлецкие пруды;

Красный пруд;

Купель «Вернисаж»;

Бабаевский пруд;

Олений пруд.

Юго-Восточный административный округ города Москвы

Верхний Кузьминский пруд;

Нижний Люблинский пруд;

Шибаевский пруд.

Южный административный округ города Москвы

Борисовский пруд;

Царицинский пруд;

Пруд Бекет.

Юго-Западный административный округ города Москвы

Воронцовский пруд;

Пруд санатория «Узкое»;

Тропаревский пруд;

Пруд на Нахимовском пр-те, д.8;

Черневский пруд;

Пруд у храма в Захарьино.

Западный административный округ города Москвы

Мещерский пруд;

Река Москва, п. Рублево;

Река Москва, ул. Филевская, д. 40 А;

Река Москва, Филевский б-р, д. 21.

Северо-Западный административный округ города Москвы

Пруд Барышиха в Митино;

Пруд в пос. Рождествено;

Деривационный канал;

ПКиО Северное Тушино;

Строгинская пойма;

Кировская пойма;

Озеро Бездонное;

Карамышевская наб., д.13−15;

Река Москва ул. Авиационная д.79;

Южное Тушино, ул. Лодочная вл.19;

ПиП «Покровское-Стрешнево».

Зеленоградский административный округ города Москвы

Озеро Черное;

Озеро Школьное.

Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы

г. Троицк, р. Десна, зона отдыха Заречье;

Пруд на р. Трешня, д. Чернецкое;

Пруд в с. Богоявление;

Пруд в с. Покровское;

Пруд в с. Былово;

Пруд в д. Кнутово;

Пруд в с. Ознобишино;

Пруд ДО «Воскресенское»;

Купель в д. Свинорье;

Пруд Ульяновского лесопарка;

Пруд в пос. Мосрентген;

Купель в пос. ДО «Плесково»;

Купель при храме в д. Васюнино;

Купель в пос. ДСК «Мичуринец»;

Купель Парк «Ручеек» в д. Марушкино;

Купель в д. Товарищево;

Купель в д. Евсеево-Кувекино;

Купели в д. Пучково;

Купель в п. Шишкин лес.

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Где можно окунуться на Крещение Господне в Москве
Опубликован список купелей, которые будут открыты в российской столице в ночь на 19 января 2019 года...

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