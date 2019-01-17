15 января 2019 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке был дан официальный Рождественский прием от имени генерального консула С.К. Овсянникова и Представительства Московского Патриархата в США.

В праздничной встрече приняли участие викарий Восточно-Американской епархии епископ Манхэттенский Николай, управляющий Восточно-Американской епархией Сербской Православной Церкви епископ Ириней, генеральный консул Сербии в Нью-Йорке Мирьяна Живкович, настоятель Никольского кафедрального собора в Бруклине, генеральный викарий Антиохийской митрополии в США протоиерей Томас Зайн, духовенство приходов Московского Патриархата в США и Русской Зарубежной Церкви, священнослужители Сербского Патриархата, а также представители дипломатических миссий различных стран, деятели общественных и культурных организаций в Америке.

С приветствиями к собравшимся обратились С.К. Овсянников и епископ Николай, которые поздравили присутствующих с Рождеством Христовым и Новолетием.

Торжественное мероприятие продолжилось концертом хора во имя страстотерпца императора Николая (Русская Зарубежная Церковь), который исполнил традиционные рождественские песнопения и колядки, сообщает сайт Патриарших приходов в США.

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