Институт религиозной свободы Украины раскритиковал проект закона о внесение поправок в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно изменения религиозными общинами подчиненности (№ 4128), призвав украинских депутатов отложить принятие этого законопроекта и обсудить его с экспертами, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Институте религиозной свободы отметили, что в случаях поспешного принятия изменений в законодательство о свободе совести и религиозных организаций возникают значительные риски для религиозной свободы в стране, что может привести к конфликтам в религиозной среде. Поэтому эксперты обратили внимание на юридические замечания к законопроекту № 4128, обуславливающие необходимость основательной доработки.

Во-первых, по мнению экспертов, проект закона № 4128, в предложенной Комитетом редакции (заключение от 01.06.2016 г.), не учитывает специфику религиозных общин с фиксированным членством или чёткими требованиями к членству в собственных уставах (таких как крещение, конфирмация, катехизация, обрезание, принадлежность к мужскому полу).

«Вступление в такой способ (путем „самоидентификации“ и „участия в религиозной жизни общины“) права голоса на общем собрании для лиц, которые не являются членами таких религиозных общин, может привести к появлению новых конфликтов, ведь внутренние наставления религиозной общины, закрепленные в её уставе или других внутренних документах, будут прямо противоречить процедуре, предлагаемой проектом № 4128», — подчёркивается в комментарии.

Во-вторых, этот законопроект содержит несогласованную терминологию, которая на практике не упростит процесс изменения религиозными общинами подчиненности, а усложнит, и несёт угрозу двусмысленности толкования предлагаемых изменений, что не соответствует правилам юридической техники в законотворческом процессе и может привести к обострению существующих конфликтов.

В-третьих, внесение предложенных изменений в статью 8 закона Украины «О свободе совести и религиозные организации» проектом № 4128 приведёт к несогласованности процедуры регистрации уставов религиозных организаций областными государственными администрациями, с одной стороны, и государственными регистраторами, с другой.

В-четвёртых, введение нормы о принятии решения об изменении подчинённости религиозной общины голосами «простого большинства лиц, присутствующих на общем собрании верующих граждан» не соответствует уставам большинства религиозных общин, согласно которым изменения в устав принимаются квалифицированным большинством в ¾ голосов, и может вызвать злоупотребления. Ведь именно на основании этой нормы должностные лица областных государственных администраций побудили религиозные общины корректировать их уставы во время прохождения недавней обязательной перерегистрации. Поэтому в дальнейшем может возникнуть ситуация, что все перерегистрированные ранее уставы религиозных общин окажутся такими, что не отвечают действующему законодательству Украины.

В-пятых, законопроект № 4128 содержит признаки неоправданного вмешательства государства во внутренние дела религиозных общин и может привести к нарушениям международных обязательств Украины в сфере обеспечения свободы совести и религии.

«В частности, беспокойство вызывает сама идея навязывания со стороны государства через закон унифицированных критериев определения членства во всех религиозных общинах всех конфессий, порядка принятия решений общим собранием всех религиозных общин и их оформления, что относится к сфере внутренней самоорганизации и автономии религиозных общин. Эти замечания к украинской власти ранее уже высказывались Европейским Судом по правам человека в решении 2007 года по делу „Свято-Михайловская Парафия против Украины“ (Заявление № 77 703/01)», — поясняется в комментарии.

Следует заметить, что в упомянутом деле Европейский суд подчеркивал: «Государство не может обязать легально существующее частно-правовое объединение принять новых и исключить избранных членов. Вмешательство такого рода будет противоречить свободе религиозных объединений свободно регулировать своё поведение и свободно вести свои дела».

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