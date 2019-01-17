Русская линия
Сводка новостей от 17 января 2019

Екатеринбургская митрополия станет центром подготовки специалистов по православной реабилитации наркозависимых

В Екатеринбургской епархии, в Свято-Пантелеимоновом центре духовного попечения прошел семинар в рамках проекта «Создание ресурсных учебно-методических центров общецерковной системы реабилитации наркозависимых», информирует пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Как рассказали в отделе Екатеринбургской епархии по противодействию наркомании, в ходе реализации этого проекта в регионе появится сеть учебно-методических ресурсных центров общецерковной системы реабилитации как площадки для развития и передачи технологий церковной работы с наркозависимыми людьми. В Екатеринбургской митрополии будут созданы четыре ресурсных учебно-методических центра. Они откроются на базе уже существующих структур церковной помощи наркозависимым. Это Свято-Пантелеимонов центр духовного попечения (г. Ревда) и центр «Царский» (при мужском монастыре святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма), Центр ресоциализации (Екатеринбург) и Центр помощи наркозависимым при сельском православном приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла (пос. Нейво-Шайтанский).

Этот проект, ставший победителем Конкурса президентских грантов-2018, реализует Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского при поддержке Екатеринбургской митрополии и Благотворительного фонда «Ника».

В прошедшем семинаре участвовали священнослужители православных приходов, психологи, руководители всех четырех структур, на базе которых будут созданы учебно-методические центры.

В ходе работы семинара была начата работа по приведению всех четырех вышеперечисленных площадок к единому стандарту, чтобы на базе этих учреждений проводить обучение специалистов по преодолению зависимостей из разных уголков России.

Главным партнером для реализации проекта был выбран Благотворительный фонд «Ника».

В 2019 году в рамках проекта запланированы конференции, семинары, вебинары, skype-сессии по работе с наркозависимыми. Первый из них состоится 25 января также в Свято-Пантелеимоновом центре духовного попечения и будет посвящен разработке методологии работы с созависимыми, рассказали в епархиальном в отделе по противодействию наркомании.

Русская линия

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Екатеринбургская митрополия станет центром подготовки специалистов по православной реабилитации наркозависимых

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