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Сводка новостей от 17 января 2019

Телеканал «Спас» покажет фильм митрополита Илариона «Крещение»

На телеканале «Спас» 18 января 2019 года состоится показ фильма «Крещение». Автор и ведущий — митрополит Волоколамский Иларион.

Начало показа — в 15:00.

Фильм «Крещение» входит в телевизионный документальный цикл «Праздники» о важнейших событиях годового круга христианского календаря. Этот просветительский образовательный проект произведен студией «Неофит» по заказу Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зрители станут свидетелями освящения вод Иордана Иерусалимским Патриархом в крещенский Сочельник, побывают в Вифаваре — месте Крещения Иисуса Христа (территория Иордании), а также в пустыне за Иорданом, где жил Иоанн Креститель. В фильме рассказывается и о подмосковной Палестине — Ново-Иерусалимском монастыре, задуманном Патриархом Никоном как икона Святой Земли. Картина знакомит с особенностями празднования Крещения в Греции, Болгарии, Эфиопии.

Режиссер фильма — Мария Гусева.

Праздник Крещения Господня называется Богоявлением, потому что в этот день человечеству были явлены Три Лица Святой Троицы: Сын Божий Своею Плотью погрузился в воды Иордана, Дух Святой в виде голубя сошел на Господа Иисуса, и был слышен с небес голос Бога Отца: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1.11). Свидетелями этого события стали тысячи людей, которым Иоанн Предтеча говорил: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его (Мк. 1.7).

Крещение Иисуса Христа в водах Иорданских положило начало Таинству крещения, совершаемому над каждым, кто уверовал во Христа. Владыка Иларион призывает в день праздника задуматься о том, как мы распоряжаемся тем даром Святого Духа, который получили в Таинстве крещения. Являемся ли мы апостолами Христа, проповедуем ли Евангелие не только словами, но и собственной жизнью?

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Телеканал «Спас» покажет фильм митрополита Илариона «Крещение»

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