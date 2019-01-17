Русская линия
Сводка новостей от 17 января 2019

При поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта пройдёт фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств

В феврале 2019 года в городе Пушкино Московской области состоится IX Открытый фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Об этом сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Фестиваль является одним из крупнейших событий в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств и посвящен сохранению памяти святого равноапостольного Николая Японского, основавшего православную миссию в Японии.

Организатор мероприятия — Российский союз православных единоборцев при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, Министерства спорта Российской Федерации и Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

Фестиваль проводится в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Московской области 2019 года.

Торжественное открытие фестиваля состоится 2 февраля в 14.00 во дворце спорта «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8. В программе: парад участников, приветственные слова почетных гостей, показательные выступления и вручение ежегодной премии Российского союза православных единоборцев.

Среди приглашенных гостей фестиваля: Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецова, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, вице-губернатор Хоккайдо (Япония) Цудзи Ясухиро, заместитель министра РФ по спорту П.В. Новиков, заместитель председателя Правительства Московской области Д.П. Буцаев, председатель Комитета по делам молодежи и спорта Московской областной Думы О.В. Жолобов и другие.

Закрытие фестиваля состоится 9 февраля.

Общее расписание соревновательной программы фестиваля:

2 февраля — турнир по пара-каратэ, каратэ (wkf), казарле, городошному спорту;

3 февраля — турнир по правилам «Годзю-рю и уэчи-рю каратэ», турнир Российской ассоциации каратэ Шотокан среди детей, юношей и взрослых, турнир по СЭНЭ и косики-каратэ;

9 февраля — турнир по сумо и кекушину среди детей, юношей и взрослых, по самбо и сурдо-сумо.

Дополнительная программа фестиваля включает в себя мероприятия по популяризации японских и российских спортивных единоборств и боевых искусств, встречи с известными мастерами боевых искусств, мастер-классы, показательные выступления, выставки, круглые столы и пресс-конференции.

К участию в фестивале приглашаются сборные команды муниципальных образований и учреждений Московской области, регионов Российской Федерации и иностранных государств.

Контактная информация для связи с оргкомитетом фестиваля: +7 (916) 607-63-07, (985) 778−57−14; master@orthodoxwarriors.com.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Протоиерей Александр Бахов: Принятым законом власти заставляют УПЦ перерегистрировать уставы всех своих приходов и монастырей
Законопроект № 4128 существенно отличается от предыдущей версии, обратил внимание глава Юридического отдела УПЦ...

Украинские власти провоцируют религиозную войну на Украине
Верховная Рада со второй попытки приняла закон о церковном рейдерстве, целью которого является массовый захват храмов УПЦ...

Митрополит Волоколамский Иларион: Я надеюсь, что Иерусалимский Патриархат продолжит поддерживать каноническую УПЦ
Председатель ОВЦС МП считает очень важным, чтобы Святая Земля оставалась открытой для верующих Русской Православной Церкви...

Где можно окунуться на Крещение Господне в Москве
Опубликован список купелей, которые будут открыты в российской столице в ночь на 19 января 2019 года...

Грубое нарушение религиозной свободы
Институт религиозной свободы Украины призвал Верховную Раду не принимать существующую редакцию законопроекта о рейдерском захвате храмов...

Сторонники «ПЦУ» пустились во все тяжкие
Сторонники признанной Фанаром «церкви» силой и обманом захватывают храмы Украинской Православной Церкви...

Вадим Новинский: Принятие закона 4128 — ещё один шаг в сторону от мира на Украине
В Оппозиционном блоке выступили против нового закона и заявили, что будут добиваться его отмены...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в праздник Собора 70-ти апостолов, мы вспоминаем русскую писательницу и общественную деятельницу Е.Р.Дашкову...

Школа-интернат в Дамаске получила помощь от религиозных общин России

При поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта пройдёт фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств

В Шахтинской епархии продолжают оказывать помощь пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом доме

В Церкви выпустили памятку о работе в соцсетях

Телеканал «Спас» покажет фильм митрополита Илариона «Крещение»

Екатеринбургская митрополия станет центром подготовки специалистов по православной реабилитации наркозависимых

В Генеральном консульстве России в Нью-Йорке состоялся Рождественский приём

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика