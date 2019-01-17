При поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта пройдёт фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств

В феврале 2019 года в городе Пушкино Московской области состоится IX Открытый фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Об этом сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Фестиваль является одним из крупнейших событий в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств и посвящен сохранению памяти святого равноапостольного Николая Японского, основавшего православную миссию в Японии.

Организатор мероприятия — Российский союз православных единоборцев при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области, Министерства спорта Российской Федерации и Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

Фестиваль проводится в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Московской области 2019 года.

Торжественное открытие фестиваля состоится 2 февраля в 14.00 во дворце спорта «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8. В программе: парад участников, приветственные слова почетных гостей, показательные выступления и вручение ежегодной премии Российского союза православных единоборцев.

Среди приглашенных гостей фестиваля: Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецова, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, вице-губернатор Хоккайдо (Япония) Цудзи Ясухиро, заместитель министра РФ по спорту П.В. Новиков, заместитель председателя Правительства Московской области Д.П. Буцаев, председатель Комитета по делам молодежи и спорта Московской областной Думы О.В. Жолобов и другие.

Закрытие фестиваля состоится 9 февраля.

Общее расписание соревновательной программы фестиваля:

2 февраля — турнир по пара-каратэ, каратэ (wkf), казарле, городошному спорту;

3 февраля — турнир по правилам «Годзю-рю и уэчи-рю каратэ», турнир Российской ассоциации каратэ Шотокан среди детей, юношей и взрослых, турнир по СЭНЭ и косики-каратэ;

9 февраля — турнир по сумо и кекушину среди детей, юношей и взрослых, по самбо и сурдо-сумо.

Дополнительная программа фестиваля включает в себя мероприятия по популяризации японских и российских спортивных единоборств и боевых искусств, встречи с известными мастерами боевых искусств, мастер-классы, показательные выступления, выставки, круглые столы и пресс-конференции.

К участию в фестивале приглашаются сборные команды муниципальных образований и учреждений Московской области, регионов Российской Федерации и иностранных государств.

Контактная информация для связи с оргкомитетом фестиваля: +7 (916) 607-63-07, (985) 778−57−14; master@orthodoxwarriors.com.

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