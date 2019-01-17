На имя председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона поступило письмо от руководства Дамасской школы-интерната для детей погибших сирийских военнослужащих с выражением благодарности за переданную к новогодним праздникам помощь. Об этом сообщает служба коммуникаций ОВЦС.

По благословению владыки Илариона в ответ на просьбу данной школы в канун Нового года силами межрелигиозной Рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России при участии РОО «Арабская диаспора» учебные помещения данной школы и комнаты, в которых проживают дети, были полностью укомплектованы новыми теплыми напольными покрытиями.

В письме отмечается своевременность проведения данной акции, а также передачи воспитанникам школы теплых вещей в ходе посещения митрополитом Иларионом Дамаска в ноябре 2018 года.

Руководство школы благодарит религиозные общины России и всех, кто участвовал в данном благом деле, подчеркивая, что помощь, оказываемая российскими верующими сирийским братьям, скрепляет исторические узы дружбы между народами двух стран.

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