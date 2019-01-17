|Сводка новостей от 17 января 2019
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Протоиерей Александр Бахов: Принятым законом власти заставляют УПЦ перерегистрировать уставы всех своих приходов и монастырей
Украинские власти провоцируют религиозную войну на Украине
Митрополит Волоколамский Иларион: Я надеюсь, что Иерусалимский Патриархат продолжит поддерживать каноническую УПЦ
Где можно окунуться на Крещение Господне в Москве
Грубое нарушение религиозной свободы
Сторонники «ПЦУ» пустились во все тяжкие
Вадим Новинский: Принятие закона 4128 — ещё один шаг в сторону от мира на Украине
Этот день в Русской истории
При поддержке Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта пройдёт фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
В Шахтинской епархии продолжают оказывать помощь пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом доме
В Церкви выпустили памятку о работе в соцсетях
Телеканал «Спас» покажет фильм митрополита Илариона «Крещение»
Екатеринбургская митрополия станет центром подготовки специалистов по православной реабилитации наркозависимых
В Генеральном консульстве России в Нью-Йорке состоялся Рождественский приём