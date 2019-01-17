Несмотря на неоднократные заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что никто не будет силой отбирать храмы у УПЦ и заставлять верующих канонической Церкви переходить в «ПЦУ», с каждым днём появляются всё новые свидетельства, что на Украине в настоящее время началась волна неправомерных силовых переводов приходов УПЦ к раскольникам.

Так, соратники Петра Порошенко недавно заявили, что 70 храмов уже «добровольно» переведены из УПЦ в «ПЦУ». Однако, в Украинской Православной Церкви подчёркивают, что все эти переходы на самом деле являются рейдерскими захватами и совершенно незаконным деяниями.

При этом план действий у раскольников следующий: в означенный день в селе, где есть храм УПЦ, собирается собрание всех жителей этой местности (верующих и неверующих, ходящих в храм и никогда там не бывавших), сюда же доставляются и совершенно посторонние привезённые заранее люди, проводится голосование о переводе храма в «ПЦУ» (если это удаётся, если же голосов не хватает — то протокол о голосовании просто фабрикуется), а далее храм пытаются силой отобрать у верующих канонической Церкви.

Именно так был захвачен храм святителя Николая Чудотворца в селе Ворсовка Малинского района Житомирской области. Захват церковного здания, принадлежащего религиозной общине Украинской Православной Церкви, произошёл 13 января 2019 года в присутствии более десятка полицейских из Малина.

11 января 2019 года состоялось собрание жителей села Ворсовка, на котором между сторонниками «ПЦУ» и общиной канонической Церкви, не желающей присоединяться к раскольникам, возник конфликт. Агрессивно настроенные активисты решили забрать имущество общины УПЦ, однако прихожане не пустили толпу в храм. Тогда при поддержке председателя сельсовета Петра Подручного и главы Малинской организации ВО «Свобода» Николая Полиновского храм опечатали. В результате инцидента настоятель общины канонической Церкви протоиерей Василий Симчук был госпитализирован с гипертоническим кризом, сообщает ОВЦС МП.

Временным настоятелем прихода назначен протоиерей Виталий, настоятель Покровской церкви города Малин. 13 января вместе с прихожанами священник планировал отслужить возле Николаевского храма молебен, однако сторонники «ПЦУ» не позволили им подойти к церкви, поэтому богослужение совершалось прямо на улице. «Не знаю, как будут проходить дальше богослужения, но будем по мере своих возможностей делать всё от себя зависящее, чтобы служба если не в храме, то возле него продолжалась», — прокомментировал ситуацию протоиерей Виталий.

Сторонники раскольнической «Православной церкви Украины» также захватили Михайловский храм в селе Красноволя Маневицкого района на Волыни. Инцидент произошел 13 января 2019 года перед воскресным богослужением, которое планировал возглавить епископ Волынский и Луцкий Нафанаил. Радикалы заблокировали вход в храм и, оказав давление на настоятеля общины протоиерея Андрея Геналюка, отобрали у священника ключи. В адрес духовенства и верующих Украинской Православной Церкви звучали угрозы и оскорбления.

После захвата на дверях Михайловского храма были установлены новые замки. Епископу Нафанаилу, священнослужителям и прихожанам, собравшимся на богослужение, пришлось ехать на Литургию в соседнее село.

Прибывшие на место происшествия правоохранители зафиксировали правонарушение и приняли соответствующее заявление от настоятеля общины. Волынская епархия заявила о неотложной юридической реакции в ответ на действия тех, кто инициировал и способствовал захвату Михайловского храма села Красноволя.

16 января 2019 года в дом настоятеля храма в честь св. Иоанна Крестителя протоиерея Ильи Уруского (Львовская область) ворвались агрессивно настроенные активисты села во главе с председателем Шандровецкого селсовета Алексеем Попилем. Выломав дверь и требуя ключи от храма, они в присутствии полиции пригрозили священнику, чтобы он оставил приход, и направились к храму срезать замки на дверях, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Незадолго до этого председатель Шандровецкого сельсовета Алексей Попиль в отсутствие верующих храма провёл собрание селян, которые проголосовали за перевод храма в «ПЦУ».

16 января 2019 года под руководством председателя районной государственной администрации, при активном участии радикалов и с молчаливого согласия полиции был захвачен Свято-Вознесенский храм Украинской Православной Церкви в селе Оленевка Борзнянского района на Черниговщине.

Ориентировочно в 12:30 группа праворадикалов срезали болгаркой замки и проникли в церковь. Стоит отметить, что приезжие боевики, которых было около 50-ти, не имели никаких разрешительных документов, которые бы подтверждали законность их действий.

Всё это происходило при поддержке райгосадминистрации, которая накануне распространила неправдивую информацию относительно голосования о якобы переходе местной религиозной общины в «ПЦУ».

Так, по информации сельского головы Владимира Кривцы, в Оленевке проживает 907 человек, участие в собрании принимало 72 жителя села и 25 «гостей». За «переход» из ста присутствующих проголосовали 37 человек. Однако, в протоколе собрания указано, что решение принято единогласно.

Сами же участники собрания утверждают, что поддержали предложение о переходе лишь 26 присутствующих, большая часть которых к сельской общине не имеют никакого отношения. Каким образом протокол собрания был сфальсифицирован, этот вопрос должна исследовать полиция, но она ничего не делает.

Более того, на сайте Борзнянской РГА рассказывается, что «жители Еленовского общества большинством голосов приняли решение перейти к Поместной Православной Церкви Украины».

На самом же деле прихожане Свято-Вознесенской религиозной общины категорически против данных инициатив власть имущих, сообщают в Нежинской епархии.

15 января был совершен акт вандализма в отношении каменного ограждения Спасо-Преображенского кафедрального собора в Сумах, памятника архитектуры XIX века, сообщает интернет-портал Сумской епархии. Неизвестные нанесли на ограду провокационную надпись с диффамационными заявлениями в адрес канонической Церкви. «Ограждение собора является памятником архитектуры, который должен охраняться законом. Но это не остановило злоумышленников, которые разжигают вражду на религиозной почве, распространяя необоснованные обвинения», — комментируют инцидент в епархии.

Ночью 13 января националисты нанесли надписи на храмы Украинской Православной Церкви во Львове, и рассказали об этом в соцсетях, передает сайт Vesti-ukr.com. От вандалов пострадали ограда и ворота Георгиевского кафедрального собора и двери восстановленного после пожара храма святого равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Сихов. Подобная акция в отношении храмов канонической Церкви во Львове была совершена и ранее, в ноябре 2018 года.

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