«Рекомендации по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб» подготовил Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. В памятке отмечается, что «поскольку Церковь состоит из людей — она должна быть там, где находится ее паства, и использовать для проповеди все средства и возможности, не нарушающие Закона Божьего, канонических правил и святоотеческой традиции».

«Согласно статистическим данным, большая часть современных людей (особенно молодежи) тратит на пребывание в социальных медиа значительную часть своей жизни. Следовательно, для православных христиан необходимость работы в соцсетях обусловлена заповедью Христа: „идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари“ (Мк. 16:15)», — отмечается в рекомендациях.

Синодальный отдел рекомендует при ведении соцсетей придерживаться таких основополагающих принципов, как достоверность публикуемой информации, регулярность публикаций и обратная связь с аудиторией.

«Самая распространенная ошибка при ведении группы епархии, прихода или монастыря в социальных сетях — превращение ее в зеркало официального ресурса посредством автоматического или ручного размещения одних и тех же новостей во все соцсети епархии, без учета специфики соцсетей в целом и каждой из них по отдельности. Чаще всего в таких случаях перепечатываются материалы с основного сайта или вовсе ставятся „голые“ ссылки без пояснений, что является недопустимым», — говорится в памятке.

В подготовленной инструкции анализируются разные виды соцсетей и отмечается, что «необходимо относиться к группам в соцсетях как к отдельному виду СМИ, своевременно наполняя их интересным, уникальным контентом».

«Текстовое наполнение церковных аккаунтов в социальных сетях не должно выделяться из общей массы публикаций. Язык соцсетей — разговорный и даже просторечный, поэтому церковные канцеляризмы буду выглядеть там неорганично. Ввиду этого необходимо делать акцент на „нативность“ текстов, придавая им вид доверительной беседы. Только в этом случае сообщество будет выглядеть естественно. Желательно также избегать явных нравоучительных интонаций, привлекая посетителя искренним общением на равных», — считают авторы рекомендаций.

Ознакомиться с «Рекомендациями по работе в социальных сетях для епархиальных и приходских информационных служб» можно на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Русская линия