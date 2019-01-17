Председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия» впервые рассказал о своей последней поездке на Святую Землю и встрече с Иерусалимским Патриархом Феофилом.

Владыка не стал скрывать, что во время этих переговоров речь шла об Украине.

На вопрос ведущей Екатерины Грачёвой: «Вы вернулись со Святой Земли из Иерусалима. В Израиле Иисус Христос родился, крестился, в Израиле Он был распят. Очень интересно, есть ли какая-то позиция у Иерусалимского Патриарха, которую он Вам, возможно, в кулуарах озвучивал, или которую он уже открыто озвучивает о предоставлении Константинополем автокефалии «украинской церкви», митрополит Иларион ответил, что «Иерусалимский Патриарх на протяжении многих лет говорил о поддержке канонической Украинской Православной Церкви, и я надеюсь, что эта позиция будет сохраняться и дальше».

Глава ОВЦС МП обратил внимание, что Иерусалим — это «очень важный центр паломничества, куда со всего мира приезжают православные люди». «В Иерусалиме находится Русская духовная миссия, женский Горненский монастырь Русской Православной Церкви. Я имел возможность посетить эти святыни, а также наши участки в Галилее, место рождения Христа в Вифлееме», — отметил архипастырь.

«Очень важно, чтобы доступ к этим святыням для верующих нашей Церкви сохранялся, чтобы сохранялись и далее те отношения, которые у нас сложились с Иерусалимским Патриархатом — они, в частности, связаны с тем, что в Иерусалиме действует Русская духовная миссия, а в Москве есть Подворье Иерусалимской Православной Церкви», — отметил владыка.

Представитель Русской Церкви не стал говорить о том, что признание Иерусалимским Патриархатом украинских раскольников приведёт к разрыву евхаристического общения между Русской и Иерусалимской Православными Церквами, но, судя по контексту, его высказываний, именно так отреагирует на это Москва. В Московской Патриархате хотели бы избежать такого развития событий, но в данном вопросе всё зависит от позиции Иерусалимского Патриарха Феофила.

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