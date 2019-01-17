Митрополит Волоколамский Иларион: Я надеюсь, что Иерусалимский Патриархат продолжит поддерживать каноническую УПЦ
Председатель ОВЦС МП считает очень важным, чтобы Святая Земля оставалась открытой для верующих Русской Православной Церкви…
Председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия» впервые рассказал о своей последней поездке на Святую Землю и встрече с Иерусалимским Патриархом Феофилом.
Владыка не стал скрывать, что во время этих переговоров речь шла об Украине.
На вопрос ведущей Екатерины Грачёвой: «Вы вернулись со Святой Земли из Иерусалима. В Израиле Иисус Христос родился, крестился, в Израиле Он был распят. Очень интересно, есть ли какая-то позиция у Иерусалимского Патриарха, которую он Вам, возможно, в кулуарах озвучивал, или которую он уже открыто озвучивает о предоставлении Константинополем автокефалии «украинской церкви», митрополит Иларион ответил, что «Иерусалимский Патриарх на протяжении многих лет говорил о поддержке канонической Украинской Православной Церкви, и я надеюсь, что эта позиция будет сохраняться и дальше».
Глава ОВЦС МП обратил внимание, что Иерусалим — это «очень важный центр паломничества, куда со всего мира приезжают православные люди». «В Иерусалиме находится Русская духовная миссия, женский Горненский монастырь Русской Православной Церкви. Я имел возможность посетить эти святыни, а также наши участки в Галилее, место рождения Христа в Вифлееме», — отметил архипастырь.
«Очень важно, чтобы доступ к этим святыням для верующих нашей Церкви сохранялся, чтобы сохранялись и далее те отношения, которые у нас сложились с Иерусалимским Патриархатом — они, в частности, связаны с тем, что в Иерусалиме действует Русская духовная миссия, а в Москве есть Подворье Иерусалимской Православной Церкви», — отметил владыка.
Представитель Русской Церкви не стал говорить о том, что признание Иерусалимским Патриархатом украинских раскольников приведёт к разрыву евхаристического общения между Русской и Иерусалимской Православными Церквами, но, судя по контексту, его высказываний, именно так отреагирует на это Москва. В Московской Патриархате хотели бы избежать такого развития событий, но в данном вопросе всё зависит от позиции Иерусалимского Патриарха Феофила.
Митрополит Волоколамский Иларион: Я надеюсь, что Иерусалимский Патриархат продолжит поддерживать каноническую УПЦ Председатель ОВЦС МП считает очень важным, чтобы Святая Земля оставалась открытой для верующих Русской Православной Церкви...