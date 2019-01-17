Украинские власти провоцируют религиозную войну на Украине
Верховная Рада со второй попытки приняла закон о церковном рейдерстве, целью которого является массовый захват храмов УПЦ…
Парламент Украины со второй попытки принял закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую Православную Церковь её храмов. Решение поддержали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ ещё должен подписать президент Украины, он вступит в силу после публикации в официальной прессе, сообщает РИА Новости.
Согласно новому закону, принадлежность храма той или иной церковной структуре будет отныне определять не приход, члены которого регулярно участвуют в богослужениях, а все жители данной местности. Для перевода храма в другое подчинение две трети от числа жителей должны высказаться за этот переход и поставить свои подписи под документом. Затем, решение о смене юрисдикции подлежит регистрации.
Те, кто не согласен с решением об изменении подчинённости (а это будут все реально верующие прихожане), по закону могут образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем. Однако, по факту закон не даёт таковым права построить себе новый храм, так как его по закону также могут в любой момент отнять при помощи собрания селян.
В итоге верующие УПЦ могут оказаться в ситуации, когда у них отнимут их храмы, а молиться разрешат только по домам прихожан.
В Украинской Православной Церкви уже заявили, что данный закон направлен именно против канонической Церкви.
«Про этот закон высказались крайне негативно не только представители нашей Церкви, но и многие другие религиозные организации, которые действуют в Украине. Институт религиозной свободы сделал заключение, в котором указал на очень негативные последствия принятия данного законопроекта. Этот закон направлен на борьбу с УПЦ», — отметил архиепископ Климент (Вечеря).
Очевидно, что в результате принятия этого закона на Украине вскоре начнётся массовый передел церковного имущества и храмов, что может спровоцировать в стране религиозную войну.