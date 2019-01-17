Парламент Украины со второй попытки принял закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую Православную Церковь её храмов. Решение поддержали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ ещё должен подписать президент Украины, он вступит в силу после публикации в официальной прессе, сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, принадлежность храма той или иной церковной структуре будет отныне определять не приход, члены которого регулярно участвуют в богослужениях, а все жители данной местности. Для перевода храма в другое подчинение две трети от числа жителей должны высказаться за этот переход и поставить свои подписи под документом. Затем, решение о смене юрисдикции подлежит регистрации.

Те, кто не согласен с решением об изменении подчинённости (а это будут все реально верующие прихожане), по закону могут образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем. Однако, по факту закон не даёт таковым права построить себе новый храм, так как его по закону также могут в любой момент отнять при помощи собрания селян.

В итоге верующие УПЦ могут оказаться в ситуации, когда у них отнимут их храмы, а молиться разрешат только по домам прихожан.

В Украинской Православной Церкви уже заявили, что данный закон направлен именно против канонической Церкви.

«Про этот закон высказались крайне негативно не только представители нашей Церкви, но и многие другие религиозные организации, которые действуют в Украине. Институт религиозной свободы сделал заключение, в котором указал на очень негативные последствия принятия данного законопроекта. Этот закон направлен на борьбу с УПЦ», — отметил архиепископ Климент (Вечеря).

Очевидно, что в результате принятия этого закона на Украине вскоре начнётся массовый передел церковного имущества и храмов, что может спровоцировать в стране религиозную войну.

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