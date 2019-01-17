В Оппозиционном блоке выступили против нового закона и заявили, что будут добиваться его отмены…

Вадим Новинский: Принятие закона 4128 — ещё один шаг в сторону от мира на Украине

Народный депутат Украины, глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский раскритиковал принятый сегодня Верховной Радой Украины законопроект № 4128, подчеркнув, что этот законопроект устраивает только одну конфессию — «ПЦУ», и нужен только одному человеку — Порошенко, сообщает «Союз православных журналистов».

Вадим Новинский отменил, что неоднократно уведомлял спикера Рады Андрея Парубия о том, что у его фракции есть значительное количество поправок к законопроекту. В этом случае, согласно регламенту, в Раде не имеют права ставить законопроект на голосование.

Поправки имели целью изменить закон в таком ключе, чтобы он устраивал все конфессии Украины. Депутаты пытались убедить спикера выслушать мнение Совета Церквей и религиозных организаций, что также было проигнорировано, как и тот факт, что документ не прошёл все необходимые по закону экспертизы в парламенте.

«В такой редакции, как он есть сейчас, он устраивает только одну конфессию — ПЦУ. Этот законопроект нужен только одному человеку — Порошенко. Он сейчас ездит с Томосом по областям, и ему надо показать, что все массово переходят в эту новосозданную ПЦУ», — пояснил В. Новинский.

В Оппозиционном блоке Украины уже заявили, что будут добиваться отмены этого закона в Конституционном суде.

Русская линия