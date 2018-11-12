Русская линия
Сводка новостей от 12 ноября 2018

К 135-летию генерала Каппеля
В Москве состоится вечер памяти главнокомандующего белыми армиями Восточного фронта…

Генерал Каппель (в центре) с чинами штаба Волжского корпуса. Весна 1919 года15 ноября 2018 года в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына в Москве состоится вечер памяти генерала Владимира Оскаровича Каппеля. Вечер приурочен к 135-летию Георгиевского кавалера и организован РОО «Тульское землячество» и МОО «Белёвское землячество».

К участию в вечере приглашены многие учёные и историки, представители российского казачества, члены Скобелевского комитета и все, кому дорога память белого генерала. Начало вечера в 18.00. Вход по приглашениям.

Генерал-лейтенант В.О.Каппель родился в 1883 г. в офицерской семье. Каппель был участником Первой мировой (Великой) и Гражданской войн (к 1917 г. был в звании подполковника), и по праву считается одним из наиболее знаковых офицеров Белого движения на Востоке России. Он зарекомендовал себя как храбрый офицер, до конца сохранивший долг присяге. Владимир Каппель лично водил в атаки подчиненные ему части, всегда заботился о вверенных ему солдатах. Показательно, что во время Сибирского Ледяного похода зимой 1920 г., после смерти В.О.Каппеля, находившегося тогда уже в должности главнокомандующего белыми армиями Восточного фронта, простые русские солдаты не бросили его тело, а совершили с ним тяжелейший переход через озеро Байкал, чтобы достойно предать в Чите земле тело своего любимого командира. В 1922 г. во время исхода белых за пределы России прах генерала был вывезен соратниками для перезахоронения в Китай, в котором нашли свой последний приют тысячи русских воинов.

Останки В.О.Каппеля долгое время покоились в земле Харбина, у северной стены Свято-Иверской церкви, до сих пор известной как «Офицерская». В 1920—1930 годы в ограде Иверской церкви в Харбине на могиле В.О.Каппеля ежегодно совершалась панихида, на которую собирались многочисленные соратники генерала по Белой борьбе. В 1940-е годы, с началом Второй мировой войны, по вполне понятным причинам традиция была нарушена. Позже, по указанию гражданских властей из Москвы был разрушен и сам памятник на могиле Владимира Оскаровича — мраморный крест с терновым венком. Этот памятник сейчас полностью воссоздан в Донском монастыре на могиле генерала.

Русская линия

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