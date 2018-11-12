7 ноября 2018 года в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась торжественная церемония закрытия XV Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», проведение которого, по традиции, приурочено ко Дню народного единства и празднованию Казанской иконе Божией Матери, информирует Патриархия.Ru.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель Оргкомитета кинофестиваля, президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. «Сегодня крайне важно, чтобы как можно больше доброго кино появлялось на киноэкранах, выходило в широкий прокат и было доступно широкому зрителю», — подчеркнула Светлана Медведева.

На кинофестиваль было заявлено 402 фильма из 21 страны. К участию были отобраны 178 картин из 15 стран: России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Латвии, ОАЭ, Узбекистана, Украины, Франции, Японии.

«Гран-при» фестиваля жюри под руководством кинорежиссера Вадима Абдрашитова вручило картине «Время первых» (режиссер Дмитрий Киселев). Второе место в категории «Полнометражное игровое кино» завоевал фильм «Салют-7» (режиссер Клим Шипенко), третье — фильм «Рубеж» (режиссер Дмитрий Тюрин).

Лучшим дебютом признана картина из Ирака «Жертва» (режиссер Ризгар Хуссейн), лучшим фильмом для детей — «Со дна вершины» (режиссеры Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев при участии Мурада Алиева).

В категории «Короткометражное игровое кино» (председатель жюри Владимир Грамматиков) лауреатами стали фильмы: «Три дня Клавы Грачевой» (режиссер Иван Григолюнас) — первое место; «Отец» (режиссер Тимур Квеквескири) — второе место; «Соло» (режиссер Константин Абаев) — третье место.

Лучшим дебютом жюри признало российско-молдавский фильм «Миллиард» (режиссер Евгений Дудчак).

Специальных дипломов удостоены фильм из Узбекистана «Милосердие» (режиссер Хасан Алижанов), картина «Чай» (режиссер Анна Кузьминых", иранский фильм «Фороузан» (режиссер Мираббас Хосравинежад).

В номинации «Документальное кино» жюри под руководством писателя и публициста Алексея Варламова лучшим фильмом признало картину «Эпоха Никодима» (режиссер Андрей Судиловский).

Второй приз завоевала картина «Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени» (режиссер Андрей Осипов). Третье — фильм «И тогда неминуемо приходит один из нас» (режиссер Игорь Морозов).

Приз за лучший дебют в документальном кино вручен картине «Донецкая Вратарница» (режиссер Наталья Батраева).

Специальных дипломов удостоены фильмы: «Ночные дежурства» (режиссер Анна Рудикова) и «На колокольне» (режиссер Елена Чач).

В категории «Анимационное кино» лучшим фильмом признана работа «Пять минут до моря» (режиссер Наталья Мирзоян). Вторую премию экспертная комиссия под руководством Нины Виноградовой присудила картине «Остановка» (режиссер Нина Бисярина). Третье место у фильма «Лентяйка Василиса» (режиссер Марина Карпова). Лучшим дебютом жюри признало работу «А как наши космонавты» (режиссер Галина Голубева).

Специальным дипломом были отмечены мультфильмы «Мелодия для кларнета» (режиссер Иван Шпульников), «Возвращение Саввы» (режиссер Наталья Федченко), «Хоботёнок» (режиссер Екатерина Филиппова), «Дубак» (режиссер Анна Крицкая).

Детское жюри лучшим фильмом признало анимационную работу «Возвращение Саввы».

Приз зрительских симпатий завоевала картина «Время первых» (режиссер Дмитрий Киселев).

Специальные призы Духовного экспертного совета получили картины «Эпоха Никодима» (режиссер Андрей Судиловский) и «Дело Ивана» (режиссер Филипп Орлянский).

Специальные призы дирекции фестиваля были вручены анимационной студии «Пилот» Александра Татарского «За создание самого масштабного цикла мультфильмов для детей в истории Российской анимации „Гора самоцветов“» и Андрею Хржановскому «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф».

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