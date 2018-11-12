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Сводка новостей от 12 ноября 2018

В Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске впервые за годы войны в Сирии совершено венчание

Божественная литургия и Таинство венчания были совершены 11 ноября 2018 года в Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске, сообщает Патриархия.Ru.

Чин «венчания супругов, в летех мнозех сущих» над рабами Божиими Димитрием и Ольгой — российскими специалистами, работающими в Сирии — совершил представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов).

По окончании богослужения отец Арсений поздравил супругов, живущих в браке уже более тридцати лет, с церковным освящением их союза и пожелал им помощи Божией в дальнейшей семейной жизни и успехов в нелегкой работе в Сирии, сообщает сайт Представительства Русской Православной Церкви при Антиохийской Православной Церкви.

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В Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске впервые за годы войны в Сирии совершено венчание
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