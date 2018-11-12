Глава «Киевского патриархата» заявил, что готов отказаться от выдвижения своей кандидатуры в Предстоятели, но должен остаться «почётным Патриархом»…

На глав УАПЦ и УПЦ КП «митрополита» Макария Малетича и лже-патриарха Филарета Денисенко оказывается серьёзное и предельно жёсткое давление со стороны украинских властей и представителей Фанара, чтобы они оказались выдвигать свои кандидатуры на пост Предстоятеля будущей «единой Украинской церкви», и заявление управделами УПЦ митрополита Бориспольского Антония об ультимативных письмах Фанара в адрес раскольников — сущая правда.

Как сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на свои источники среди раскольников, в ответ на эти письма главы УАПЦ и УПЦ КП уже направили на Фанар свои обращения, в которых отвечают на требования Константинополя. Так, «митрополит» Макарий полностью согласился с позицией Фанара и пообещал не выдвигать свою кандидатуру, добавив, что представители УАПЦ в полном составе поддержат того кандидата, которого предложит Константинопольский Патриархат.

Однако, лже-патриарх Филарет Денисенко оказался куда менее сговорчивым. Глава УПЦ КП заявил, что согласится снять свою кандидатуру только в том случае, если собор признает за ним титул «почётного патриарха» этой структуры, закрепит за ним пост главы Священного Синода новой Церкви, а также изберёт главой этой Церкви патриаршего наместника УПЦ КП — «митрополита» Епифания, который является учеником Денисенко.

Помимо этого Денисенко настаивает, чтобы в тексте итогового документа собора была отражена «его личная важная роль в процессе создания в Украине автокефальной церкви».

Пойдёт ли на это Константинополь, пока неизвестно. Однако, как пишут украинские «Вести», в планы Фанара — это не входит, поскольку Патриарха Варфоломей желает сделать главой «единой Церкви» одного из своих представителей — архиепископа Иова (Гечу) или экзарха Даниила (Зелинского).

Что же касается автокефалии, то Фанар намерен существенно ограничить её для Украины, оговорив в тексте Томоса, что Константинопольский Патриарх является для Украины высшим судьёй во всех спорных ситуациях, а Украинская церковь должна обращаться за миром в Константинополь и слушаться его во всех кадровых вопросах. Помимо этого, Патриарх Варфоломей может быть объявлен «объединённым собором» почётным украинским патриархом, в то время как предстоятель «единой церкви» будет архиепископом или митрополитом.

Русская линия