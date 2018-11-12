Русская линия
Сводка новостей от 12 ноября 2018

В Павлодаре прошли торжества по случаю принесения Пояса Пресвятой Богородицы и 15-летия учреждения Казахстанского митрополичьего округа

11 ноября 2018 года, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, день памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни, в главном кафедральном городе Павлодарской епархии — Павлодаре — состоялись торжества по случаю 15-летия учреждения Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан. Специально к празднику в столицу Павлодарского Прииртышья по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра был доставлен ковчег с великой святыней Православия — частью Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба Митрополичьего округа в республике Казахстан.

Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе совершил глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава, епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, благочинный приходов города Алма-Аты протоиерей Валерий Захаров, настоятель алма-атинского храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Евгений Воробьев, ключарь Христорождественского собора Павлодара протоиерей Константин Кутасевич, секретарь Павлодарской епархии протоиерей Алексий Степанов, благочинный Ишимбайского церковного округа (Башкортостанская митрополия, Салаватская епархия) иерей Антоний Лыжин, помощник главы Митрополичьего округа иерей Георгий Сидоров, клирики Вознесенского собора города Алма-Аты протодиакон Николай Гринкевич, руководитель службы протокола митрополита протодиакон Роман Головин, протодиакон Владимир Сыровацкий, диакон Димитрий Савченко, диакон Александр Мокий, диакон Виталий Быструшкин, клирики Благовещенского собора и священнослужители епархии.

За Литургией молились насельницы Петропавловского монастыря города Павлодара, сотрудники епархиального управления, учащиеся воскресных школ, казачество и прихожане павлодарских храмов. Поклониться Поясу Царицы Небесной прибыли многочисленные паломники из городов и сел Павлодарской области. Гостями праздника стали представители общественных организаций и этнокультурных объединений.

В завершение Литургии состоялось славление Пресвятой Богородице перед ковчегом с частью Ее Пояса.

Было провозглашено многолетие Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, главе, архипастырям, духовенству и пастве Казахстанского митрополичьего округа, президенту, властям, воинству и всему народу Казахстана.

Митрополит Александр осенил напрестольным крестом молящихся и окропил духовенство и прихожан освященной водой.

Архипастырь поздравил иерархов, духовенство и прихожан с памятной датой — 15-летием учреждения Казахстанского митрополичьего округа и со значимым событием в духовной жизни Павлодарской епархии — принесением на землю Прииртышья Пояса Божией Матери, а затем произнес проповедь.

Владыка Александр поблагодарил епископа Варнаву за радость общей молитвы в воскресный день в главном храме Павлодарской епархии и преподнес иерарху памятный дар — панагию. В благословение кафедральному собору глава Митрополичьего округа передал вырезанную из дерева икону праведного Иоанна Кронштадтского, освященную на гробнице святого пастыря в Иоанновском монастыре Санкт-Петербурга.

Все участники богослужения на молитвенную память получили иконки с изображением Пресвятой Богородицы и Ее честного Пояса.

Епископ Варнава поблагодарил митрополита Александра за архипастырский визит и предоставленную жителям Павлодарской земли возможность склониться в молитве перед великой христианской святыней — Поясом Пресвятой Богородицы.

Поклонение Поясу Царицы Небесной продолжилось по окончании Литургии. Всего к святыне приступили более шести тысяч человек.

Русская линия

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В Павлодаре прошли торжества по случаю принесения Пояса Пресвятой Богородицы и 15-летия учреждения Казахстанского митрополичьего округа

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