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Сводка новостей от 12 ноября 2018

В Краснодаре открылся мультимедийный музей «Россия — моя история»

В Краснодаре 4 ноября 2018 года в «День народного единства» открылся мультимедийный музей «Россия — моя история», сообщает портал «Кубанские Новости».

Проект «Россия — Моя история» — это целая система мультимедийных парков. Первый был открыт еще в 2015-м году по инициативе президента России Владимира Путина, в Москве, в одном из павильонов ВДНХ. Сегодня география комплексов значительно расширилась. Она охватывает 18 городов — от Якутска на севере до Ставрополя и Махачкалы на юге России.

— Мы открываем парк, потому что судьба России — это судьба каждого из нас. Потому что мы — кубанцы, мы — россияне. Мы обязаны сохранить эту страну и эту землю и передать ее последующим поколениям. Этот исторический комплекс должен помочь детям осознать свою причастность к истории нашей страны, — отметил на открытии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после чего посетил экспозицию.

С открытием парка кубанцев поздравил и председатель ЗСК края Юрий Бурлачко.

— Гражданское единство и солидарность — это ценности, на которые мы должны равняться, принимая великое историческое прошлое нашего государства. Открытие парка — знаковое мероприятие. Мы вместе пишем историю. Это великое право и великая ответственность, — сказал он.

Краснодарский парк стал 19-м парком проекта. Здание находится в районе выставочного комплекса «Экспорград ЮГ» на улице Конгрессной. Площадь экспозиции — 7,5 тысячи квадратных метров. В парке представлены исторические периоды со времен Древней Руси и до новейшей истории. Также здесь создан мультимедийный сегмент под названием «Страницы истории Кубани», посвященный Краснодарского краю. Он позволит рассмотреть историю Кубани в контексте российской истории. Над сбором региональной информации для парка работала большая группа специалистов. Это 15 историков, педагогов, архивариусов и библиотекарей.

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