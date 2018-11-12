В Русской Православной Церкви, разорвавшей евхаристическое общение с Константинополем, дают понять, что не намерены рвать связи с другими Поместными Православными Церквами…

Управляющий делами Русской Православной Церкви митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил 7 ноября 2018 года архиепископию Кипрской Православной Церкви в Никосии, где встретился с Предстоятелем Кипрской Церкви Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II, сообщает «Вода живая».

Владыка передал Его Блаженству приветствие Святейшего Патриарха Кирилла и поздравил с 40-летием архиерейской хиротонии, подарив святую панагию. На память о встрече архиепископ Хризостом преподнёс гостю блюдо с изображением основателей Кипрской Православной Церкви — святых апостолов Павла и Варнавы. Была выражена надежда на развитие братских отношений между Кипрской и Русской Православными Церквами.

Митрополит Варсонофий пожелал Архиепископу Хризостому скорейшего выздоровления, крепости духа и помощи Божией в несении служения главы одной из древнейших Православных Церквей.

Ранее владыка Хризостом заявил о том, что Кипрская Архиепископия намерена поддерживать добрые отношения, как с Константинопольским, так и с Московским Патриархатом, и выразил надежду, что все спорные вопросы по поводу Украинской Православной Церкви будут урегулированы в ходе братского диалога.

После встречи с Предстоятелем Кипрской Церкви владыка Варфоносий посетил находящееся в столице представительство Иерусалимского Патриархата, где был тепло принят митрополитом Вострским Тимофеем.

Заключительным пунктом программы дня стало посещение Киккского монастыря. В его главном храме владыка помолился у Киккской иконы Божией Материи, приложился к многочисленным мощам.

Затем он осмотрел византийский музей обители, в котором собрана богатая коллекция икон, священных сосудов, богослужебных облачений и книг, предметов церковного обихода и рукописей. Часть экспонатов датируется первыми веками христианства.

Митрополит Варсонофий также побывал на расположенном рядом с Киккским монастырем месте упокоения Предстоятеля Кипрской Православной Церкви и первого президента Республики Кипр Блаженнейшего архиепископа Макария III.

Продолжая паломничество по святыням Кипра, митрополит Варсонофий посетил 8 ноября Лимасольскую митрополию. У здания епархиального управления его встретили правящий архиерей митрополит Лимасольский Афанасий и его викарий епископ Амафунтский Николай.

В ходе беседы архиереи затронули вопросы монашеской жизни в современных условиях и проповеди христианства в мире, отвернувшемся от Христа.

Владыка Афанасий задал ряд вопросов, касающихся отношений между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом.

В заключение митрополит Варсонофий подарил владыке Афанасию святую панагию и в свою очередь получил в дар блюдо и икону святителя Иоанна Милостивого — покровителя Лимасольской митрополии.

Для гостя была проведена экскурсия по кафедральному собору митрополии, посвященному Пресвятой Богородице.

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