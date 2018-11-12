Накануне встречи архиереев канонической Церкви с Петром Порошенко в Киевской митрополии заявили, что не станут участвовать в «объединительном соборе»…

Украинская Православная Церковь не будет участвовать в «объединительном соборе», проведение которого планируется для создания «единой Православной Церкви в Украине». Об этом в интервью греческому изданию Ортодоксия. инфо заявил председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент, давший свои комментарии накануне встречи епископата УПЦ с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает портал «Православная жизнь».

«Это абсолютно невозможно. „Отцами“ этого так называемого „собора“, как предполагается, будут раскольники, люди, сами себя назвавшие священниками и епископами. Примечательно, что даже сам Патриарх Варфоломей, хотя и объявил о снятии с Филарета церковного запрещения, но до сих пор не соединился с ним вокруг Евхаристической Чаши», — сказал архиепископ Климент.

Как подчеркнул иерарх, каноническая Церковь Украины не может объединяться с Филаретом, который почти 30 лет преследовал её при поддержке политиков, клеветал на её епископат, благословлял захваты храмов и избиения верующих.

Архиепископ Климент также заметил, что после антиканонического вмешательства Константинопольского Патриархата в дела Украинской Православной Церкви никаких объяснений от официальных лиц из Стамбула не поступало.

«Всё, что известно о планах Фанара по Украине — это небольшой текст коммюнике, который написан так, чтобы никто не понял сути самих решений Синода, обрывки фраз Патриарха из воскресной проповеди и немногочисленные интервью некоторых епископов, не имеющих в Константинопольской Патриархии ключевых позиций», — сказал иерарх.

Что же касается Украинской Православной Церкви, «то во всех её епархиях звучит готовность священников и мирян не поддаваться на провокации и жить так, как жили столетиями до этого», отметил архиепископ Климент.

Вместе с тем, украинские власти не оставляют своих попыток уговорить епископат УПЦ принять участие в «объединительном соборе» раскольников. В связи с этим президент Украины Пётр Порошенко даже инициировал отдельную встречу с архиереями канонической Церкви, которая должна состояться 13 ноября 2018 года, сообщает Интерфакс.

По данным украинского издания «Вести», в минувшую пятницу Пётр Порошенко имел продолжительный телефонный разговор с Блаженнейшим митрополитом Киевским Онуфрием, в ходе которого настаивал, чтобы иерархи УПЦ приехали к нему на приём в Украинский дом.

Источник в Администрации Президента Украины пояснил изданию, что причина попытки переноса встречи из Киево-Печерской лавры, где она планировалась изначально, в Украинский дом была связана с тем, что Порошенко опасался, что его визит в Лавру может быть воспринят общественностью как выражение поддержки Украинской Православной Церкви.

Однако, Блаженнейший митрополит Онуфрий не согласился переносить встречу в Украинский дом и настаивал, чтобы глава государства, если ему надо, сам приезжал в Лавру. В конце концов, не епископат УПЦ, а сам Порошенко, инициировал эти переговоры. В результате после долгих колебаний глава Украины согласился.

Украинские «Вести» отмечают, что целью встречи является попытка украинских властей надавить на священноначалие УПЦ, чтобы как можно большее число архиереев канонической Церкви приняло участие в «объединительном соборе». Пока же таких единицы.

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