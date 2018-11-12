8 ноября 2018 года в Ростовском музыкальном театре прошло итоговое пленарное заседание XXIII Димитриевских образовательных чтений на тему «Молодежь: свобода и ответственность», сообщает сайт Ростовской епархии.

Чтения, по традиции, начались с богослужения. Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий возглавил Божественную литургию в Старо-Покровском храме Ростова-на-Дону, за которой молились многочисленные участники образовательного форума.

Его Высокопреосвященству сослужил епископ Шахтинский и Миллеровский Симон. В богослужении приняли участие благочинный приходов Центрального округа Ростова-на-Дону протоиерей Геннадий Макаренко, настоятель Старо-Покровского храма протоиерей Даниил Азизов, секретарь Ростовского епархиального управления иеромонах Артемий (Кузьмин), руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ростовской епархии иерей Александр Верченко, клирики Ростовской епархии.

По окончании богослужения в Ростовском музыкальном театре состоялось торжественное пленарное заседание XXIII Димитриевских образовательных чтений, которое открыл митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

К участникам XXIII Димитриевских чтений обратился заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов. Он зачитал приветственный адрес Владимира Устинова и подчеркнул, что тема чтений в этом году затрагивает фундаментальные категории социальной жизни общества — свободу и ответственность, что особенно актуально в условиях сохраняющихся духовных вызовов и угроз.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что Димитриевские чтения стали неотъемлемой и необходимой частью просвещения, образования, культурно-исторического развития и общественного диалога на Дону. Александр Ищенко выразил благодарность главе Донской митрополии за труды по организации крупнейшего в регионе педагогического форума.

«У Ростовской области сегодня молодое лицо, для развития нашего региона нужны яркие свежие идеи, позитивная энергия, навыки и знания в области современных технологий, и все это несет молодежь. На Дону сейчас открыты небывалые возможности для реализации молодых людей, которые будут строить свою жизнь в сопричастности с судьбой страны и общества», — отметил председатель Законодательного Собрания области.

Приветственный адрес губернатора Ростовской области зачитал его заместитель Сергей Бондарев.

Его Высокопреосвященство поблагодарил правительство Ростовской области за соработничество, поддержку начинаний Донской митрополии и постоянное внимание, которое губернатор оказывает православной молодежи Дона.

В рамках XXIII Димитриевских образовательных чтений состоялись 14 направлений, в рамках которых прошли около 70 секций по самому широкому кругу педагогических и научно-практических вопросов. Более четверти секций работали при непосредственном участии молодежной аудитории. Кульминацией этой деятельности стал съезд молодых православных добровольцев Дона. Таким образом, подчеркнул митрополит Меркурий, «молодежь была не только объектом дискуссий, но и действенным субъектом программы форума».

«Для меня это очень важно. Я бы хотел, чтобы чтения не превращались в формальное соблюдение привычной, более двадцати лет назад возникшей традиции, но чтобы они стали лабораторией, в которой создается завтрашний день, где без всякой фальши и „мертвой казенщины“, как выразился наш Президент, решались бы реальные вопросы дня сегодняшнего», — отметил в своем докладе глава Донской митрополии.

«Наше право и обязанность как крупнейшего педагогического форума формировать повестку дня современного общества. Но эта повестка должна быть актуальной и отвечать на запросы людей, в том числе и на запросы нашей молодежи. Поэтому, подчеркну еще раз, духовно-нравственное возрождение сегодня — это, прежде всего, воспитание ценностных ориентаций молодых людей через традицию и культуру, через прямой, открытый диалог с авторитетными людьми, с героями. Мы должны заниматься формированием жизненной позиции молодежи, прививать им умение действовать, творить, созидать на доброй ценностно-ориентированной основе. И нужно делать это на совесть, а не ради отчета о проведенном мероприятии», — заявил на пленарном заседании митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Ярким завершением Димитриевских чтений стал показ балета «Ромео и Джульетта» в исполнении артистов Ростовского государственного музыкального театра.

Организаторами чтений выступили Донская митрополия, правительство Ростовской области, министерство общего и профессионального образования Ростовской области, министерство культуры Ростовской области.

В этом году пленарному заседанию форума в рамках 14 направлений Димитриевских чтений предшествовала работа 53 секций, 3 конференций, 1 съезда, 6 круглых столов и 29 мероприятий Центральной библиотечной системы для школьников, студентов, преподавателей.

В торжественном пленарном заседании чтений приняли участие епископ Волгодонский и Сальский Корнилий, епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, министр культуры Ростовской области Владимир Бабин, министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, сотрудники Правительства Ростовской области, министерств и ведомств, духовенство трех епархий, входящих в состав Донской митрополии, руководство и представители силовых структур области, руководство и студенты ведущих высших и средних учебных заведений Дона, как светских, так и духовных (в том числе Донской духовной семинарии), казачьих кадетских корпусов, а также учреждений культуры, искусства, представители национальных диаспор Дона.

По итогам чтений принята резолюция.

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