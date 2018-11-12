В ответ на открытие приходов Константинопольского Патриархата в Киеве, Московский Патриархат откроет свои приходы в Турции, заявили в ОВЦС МП…

Митрополит Волоколамский Иларион: В ситуации разрыва с Константинополем, у нас нет иного выхода, кроме как направлять священников Русской Православной Церкви в Турцию

В Русской Православной Церкви намерены ответить той же монетой Константинопольскому Патриархату, совсем недавно без благословения Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего митрополита Онуфрия открывшего своё представительство в Киеве, которое было создано на основе переданного Фанару Андреевского собора. В связи с этим в ОВЦС МП уже заявили, что в ближайшее время на канонической территории Константинопольской Православной Церкви в Турции будут открыты приходы Московского Патриархата.

«Сейчас, в ситуации разрыва, у нас не будет иного выхода, кроме как направлять священников Русской Православной Церкви для пастырского окормления наших верующих, и это будет продолжаться до тех пор, пока Константинопольский Патриарх будет находиться в расколе», — заявил 10 ноября в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По словам владыки, после того, как произошёл разрыв между Москвой и Константинополем, в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начали поступать многочисленные письма от русских верующих, проживающих в Турции, с просьбой открыть в Стамбуле приходы Русской Православной Церкви.

При этом митрополит Иларион обратил особое внимание, что если у Константинопольского Патриархата, по самым оптимистичным оценкам, в Турции находится около двух тысяч верующих, то русскоязычных жителей в этой стране сейчас десятки тысяч, не считая постоянного потока российских туристов. «И они нас спрашивают: в какие нам храмы ходить? А им сейчас некуда ходить, потому что в Турции только храмы Константинопольского Патриархата», — отметил архипастырь.

Он обратил особое внимание, что проблема окормления русскоязычных верующих в Турции существует давно, но Русская Православная Церковь в этом вопросе всегда шла навстречу Константинопольскому Патриархату и учитывала его позицию, поскольку Турция является его канонической территорией. Однако, в условиях, когда Константинополь незаконно вторгся на каноническую территорию Московского Патриархата на Украине и вступил в общение с раскольниками, Русской Церкви, конечно, придётся заняться пастырским окормлением русскоговорящих в Турции.

«Просто если раньше мы говорили, что не посылаем туда наших священников, потому что это территория Константинопольского Патриархата, то сейчас мы этого сказать не можем, поскольку Константинопольский Патриарх находится в расколе», — заявил владыка Иларион.

Русская линия