Вся православная Греция сегодня буквально кипит от возбуждения в связи с обнародованием договорённостей премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и Архиепископа Афинского Иеронима о выводе 10 тысяч греческих священнослужителей из состава государственных служащих, что стало первым шагом на пути к отделению Церкви от государства.

Среди греческого духовенства это соглашение подвергается резкой критике, и здесь не помогают даже увещевания Блаженнейшего владыки Иеронима. Греческие священники не сдерживают эмоций и открыто заявляют, что их предали. На этом фоне всё больше архиереев выступают против достигнутых договорённостей. Архипастыри указывают, что разделение Церкви и государства приведёт к нищете священников, финансовое благосостояние которых теперь оказалось под большим вопросом.

В этих условиях греческие власти, инициировавшие этот процесс, пытаются искать поддержки в лице Константинопольского Патриарха Варфоломея, который до сего дня хранил молчание по этому поводу и никак не вмешивался во внутригреческие проблемы.

Для Фанара ослабление Элладской Православной Церкви и её Предстоятеля Блаженнейшего Иеронима отчасти на руку, поскольку между Афинами и Константинополем существует конфликт из-за так называемых «северный территорий». В случае, если греческие власти ослабят поддержку Элладской Церкви (а они как раз стремятся подорвать её влияние на общество), Патриарху Варфоломею было бы проще восстановить свою власть над этими территориями.

Вместе с тем, Константинопольский Патриарх имеет крайне слабые позиции в этом вопросе, ведь он не может обеспечивать священнослужителей «северных территорий» даже минимальными доходами. Все последние столетия Константинопольскому Патриарху самому приходилось искать средства для своего существования, а потому в вопросе новых территорий победительницей всегда выходила Элладская Православная Церковь.

Теперь ситуация может измениться. Финансовое положение Элладской Церкви оказалось под вопросом, и в этом плане Афинский Архиепископ может оказаться ничуть не лучше Константинопольского Патриарха. Тем более, что правительство Ципраса всё время демонстрирует готовность привлечь Константинопольский Патриархат как третейского судью в споре с Элладской Православной Церковью.

Вот и на сей раз, как только в Греции началось бурное обсуждение вопроса отделения Церкви от государства, Ципрас срочно отправил своего представителя на Фанар. Им оказался известный своей антицерковной позицией министр образования Греции Костас Гавроглу, сообщает «Ромфеа».

По итогам состоявшихся переговоров Гавроглу заявил, что «правительство прислушивается и внимательно рассматривает все мнения по «историческому соглашению». В связи с этим он отметил, что его присутствие в Фанаре свидетельствует о готовности правительства сотрудничать со всеми, от кого зависит этот вопрос.

«Я выслушал замечания Вселенского Патриарха, и я доведу их до премьер-министра», — сказал министр образования.

Сам Патриарх Варфоломей не сделал никаких заявлений после переговоров. Фанар ведё переговоры с Ципрасом и продолжает при этом хранить полное молчание.

Русская линия