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Сводка новостей от 12 ноября 2018

В Школе молодого журналиста при Синодальном отделе по делам молодежи начался очередной курс обучения

8 ноября 2018 года по благословению и.о. председателя Синодального отдела по делам молодежи протоиерея Кирилла Сладкова начались занятия в «Школе молодого журналиста на Крутицах» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела по делам молодежи.

Серия мастер-классов рассчитана на тех, кто хочет попробовать себя в журналистике и блогосфере, кто уже занимается информационной работой и чувствует необходимость новых знаний.

Курс разбит на четыре блока. В раздел журналистики входят новостные жанры, интервью и репортаж. Программа расширена Правовыми основами журналистики и фактчекингом. В блоке фото- и видеосъемки внимание уделено портрету и репортажной съемке, монтажу, драматургии и технике речи. Блогинг включает основы SMM, принципы ведения pr-кампаний в соцсетях, формирование лидеров общественного мнения. Отдельным блоком стоят вероучительные дисциплины. Это основы Катехизиса, Литургики, Ветхий Завет и Новый Завет, религиоведение.

«Школа молодого журналиста существует уже три года и, пожалуй, является одним из самых продолжительных проектов Синодального отдела по делам молодежи. Связанно это с тем, что число молодежных организаций растет, приходит более молодое поколение на смену повзрослевшему, у них есть воодушевление, интерес и энергия, но нет знаний. Мы подготовили компактный курс, который дает базовые навыки работы в медиасфере. Их достаточно для информационного сопровождения мероприятий, для освещения деятельности прихода или организации, но, конечно, азы профессии не могут заменить программу факультетов журналистики, связей с общественностью или коммуникативного менеджмента», — прокомментировала старт занятий руководитель Школы молодого журналиста Александрина Маланина.

Лекторы — профессиональные журналисты, блогеры, монтажеры, фотографы, видеооператоры и священники.

Несколько занятий пройдет на кафедре журналистики в вузах-партнерах.

Занятия бесплатные, будут проходить по четвергам с 18.00 до 20.00 часов на Крутицком Патриаршем подворье. Для участия необходима регистрация.

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В Школе молодого журналиста при Синодальном отделе по делам молодежи начался очередной курс обучения

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