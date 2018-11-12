9 ноября 2018 года ковчег с честными мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого) был доставлен в Знаменский кафедральный собор города Курска, сообщает пресс-служба Курской епархии.

Святыню сопровождают настоятельница Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя игумения Евсевия (Пальчик), руководитель управления по взаимодействию с религиозными организациями Фонда апостола Андрея Первозванного Алексей Паршинцев, клирик Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя иерей Василий Смерек.

Торжественную встречу мощей возглавил митрополит Курский и Рыльский Герман, который совершил молебен перед святыней. Его Высокопреосвященству сослужили клирики Знаменского собора.

По окончании богослужения глава Курской митрополии обратился к верующим с архипастырским словом. Владыка Герман отметил, что жизнь святителя Луки связана с Курским краем — здесь он трудился в должности земского врача. Иерарх также поблагодарил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех участвующих в принесении ковчега за возможность поклониться святыне.

Иерей Василий Смерека огласил приветственное послание митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря главе Курской митрополии, духовенству и мирянам.

Ковчег с честными мощами святителя Луки будет пребывать в Знаменском кафедральном соборе до 12 ноября. Все верующие, которые придут поклониться святыне, получат в дар иконки святителя Луки, изготовленные на художественном предприятии «Софрино» по заказу Фонда апостола Андрея Первозванного.

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