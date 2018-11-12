|Сводка новостей от 12 ноября 2018
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Митрополит Волоколамский Иларион: В ситуации разрыва с Константинополем, у нас нет иного выхода, кроме как направлять священников Русской Православной Церкви в Турцию
Виктор Медведчук: Киев может урегулировать конфликт на Донбассе, предоставив региону реальную автономию
Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий посетил пределы Кипрской Православной Церкви
К 135-летию генерала Каппеля
Архиепископ Нежинский Климент: Попытки склонить УПЦ к объединению с раскольниками обречены на провал
Денисенко продолжает выдвигать Константинополю свои условия
Фанар ведёт переговоры с Ципрасом и хранит молчание
Этот день в Русской истории
В Краснодаре открылся мультимедийный музей «Россия — моя история»
В Школе молодого журналиста при Синодальном отделе по делам молодежи начался очередной курс обучения
В Павлодаре прошли торжества по случаю принесения Пояса Пресвятой Богородицы и 15-летия учреждения Казахстанского митрополичьего округа
Завершил работу XV Международный кинофестиваль «Лучезарный ангел»
В Ростове-на-Дону прошли XXIII Димитриевские образовательные чтения
В Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске впервые за годы войны в Сирии совершено венчание