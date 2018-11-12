Одновременно с выборами глав Донецка и Луганска на Украине начал формироваться единый блок оппозиционных партий, который намерен защищать русскоязычное население и выступает за реальное политическое урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом, в частности, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук, который ранее был избран председателем политического совета партии «За жизнь», сообщает ТАСС.

«Переговоры ведутся в первую очередь с „Оппозиционным блоком“. Как только будут результаты, мы обязательно сообщим. Переговоры ведутся и с другими политическими силами, общественными организациями, но важно понимать: переговорный процесс не время для громких заявлений», — сказал он в интервью телеканалу «112 Украина», уточнив, что объединение произойдет «в самое ближайшее время».

По словам Медведчука, «во многом у „Оппозиционного блока“ и партии „За жизнь“ есть единое видение, как остановить конфликт на Донбассе, как спасти страну от распада, как восстановить экономику». «Целью будущего политического объединения является защита интересов жителей юго-востока, защита интересов русскоязычного населения, защита людей, которые уверены, что тот курс, который взяли на вооружение правительства Яценюка — Гройсмана, курс, который сегодня исповедует центральная власть в лице президента, является неправильным», — пояснил Медведчук.

Политик подчеркнул, что сейчас готовится экономическая программа и программа по реализации мирного плана, который необходимо утвердить для того, чтобы предпринять реальные шаги для прекращения боевых действий, восстановления мира на Донбассе, возвращения Донбасса на Украину. «Это самое важное, чего ожидают люди, как от будущего президента, так и от будущего парламента», — заключил он.

Вместе с тем Медведчук, отвечая на вопрос о президентских амбициях, заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру. «Та роль, которую я взял на себя роль организатора и координатора объединительного процесса, для меня куда важнее, чем роль кандидата в президенты, ведь речь идёт не о политических амбициях, а об объединении здоровых политических сил, о выходе из кризиса — социального, экономического, политического, в который нас загнала власть, — отметил он. — Скажу больше, речь идёт о спасении страны».

Что же касается Донбасса, то по мнению Медведчука, украинские власти могут урегулировать конфликт в Донбассе, но для этого им необходимо предоставить региону особый автономный статус.

«Мирный план, который я несколько лет назад разрабатывал и продолжаю над ним работать, заключается в том, что необходимо убедить этих людей в результате переговорного процесса <…> План в том, что необходимо выполнить политическую часть минских соглашений: внести изменения по особому статусу, предоставить возможность создать своё правительство, автономию в составе Украины. Если мы пойдём по этому пути, примем и реализуем амнистию, решим вопросы с выборами на этих территориях, примем соответствующее законодательство, успех гарантирован», — уверен политик.

«Минские соглашения, безусловно, должны быть реализованы для достижения мира. Есть сегодня производные и дополнительные обстоятельства, которые можно реализовать, чтобы выполнить главную задачу — вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс. Для этого необходима политическая воля украинской власти и для этого нужен прямой диалог с Донецком, Луганском и с Москвой», — пояснил он.

Медведчук заверил, что его «чёткий план» включает в себя также изменения в Конституцию Украины, в том числе и относительно предоставления автономии Донбассу, «чтобы убедить их вернуться в состав Украины».

По его мнению, альтернативы минским соглашениям сейчас нет. «Чтобы изменить участников или даже в составе этих участников переместиться на другую переговорную площадку не только геополитически, но и предметно, надо получить согласие всех сторон. <…> Но если не будет прямого диалога украинской власти с Донецком и Луганском, украинской власти и других представителей в составе формата, никаких соглашений по возврату этих территорий и людей не будет», — добавил он.

Медведчук считает, что обмен пленными в Донбассе в формате «всех на всех» может состояться в любой момент при наличии политической воли украинской власти.

«У украинской стороны есть сегодня проблемы, и эти проблемы связаны с тем, что позиция власти заключается в том, что мы не можем отдавать граждан России, которые осуждены и отбывают наказание в Украине именно в связи с событиями в АТО, мы не можем отдавать лиц, которые привлекаются за особо тяжкие преступления, а также тех, которые привлекаются к ответственности за преступления, которые не связаны с АТО. В этом проблема того, что второй этап обмена — „всех установленных на всех установленных“ — пока, к сожалению, не проведён, но его можно провести в любую минуту, в любой день, как только будет политическая воля руководства Украины», — заявил Медведчук.

По его словам, таким критериям соответствовал первый этап обмена пленными, договоренности о котором были достигнуты в конце 2017 года. «Тогда эти исключения имели место. Но мы договорились, что второй этап — это будет этап «всех установленных на всех установленных», — отметил он.

Медведчук также заявил, что миссия ООН в Донбасс не будет иметь перспектив и не будет способствовать мирному урегулированию в регионе, если на неё не будут согласны неподконтрольные Киеву территории.

«Ситуацию, связанную с миротворцами, я больше расцениваю как пиар-акцию со стороны всех тех, кто пытается исповедовать эту точку зрения. Вводить миротворческую миссию ООН на линию соприкосновения между неконтролируемой и контролируемой территорией Украины можно только с согласия тех, кто находится в Донецке и Луганске, а если такого согласия не получится, это означает, что могут иметь место или, скорее всего, будут боевые действия», — полагает он. Медведчук добавил, что именно поэтому не видит «никакой перспективы в вопросе миротворческой миссии, тем более что Москва высказывает свою твёрдую точку зрения по этому вопросу».

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