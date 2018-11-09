Архиепископ Кипрский Хризостом: Кипрская Православная Церковь поддерживает единство как с Вселенским, так и с Московским Патриархатами

Кипрская Православная Церковь, как и большинство Поместных Православных Церквей, заняла нейтральную позицию по поводу действий Константинопольского Патриархата на Украине и не стала высказывать ни поддержку, ни осуждения решений Фанара по легализации украинского раскола.

Как сообщает греческое агентство «Ромфеа», Кипрская Архиепископия опубликовала сегодня специальное коммюнике, в котором подчёркивается, что «Церковь Кипра поддерживает прекрасные отношения единства со всеми Поместными Православными Церквями»:

«По поводу различных сообщений, посвященных позиции Архиепископа Кипрского Хризостома по вопросу автокефалии Церкви Украины, да будет всем известно, что Церковь Кипра поддерживает прекрасные отношения единства со всеми Поместными Православными Церквами, начиная от достопочтенного Вселенского Патриархата до самой молодой Церкви Чешских земель и Словакии, в том числе и со Святой Церковью России, — говорится в документе.

В это критическое время все мы должны быть бдительными и избегать публичных заявлений, которые носят жёсткие заголовки и лишь усугубляют проблему.

Архиепископ Кипрский Хризостом надеется, что все проблемы будут решены в откровенном и любящем диалоге. В то же время он выражает свою готовность внести свой вклад в этом направлении".

Русская линия