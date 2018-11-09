|Сводка новостей от 9 ноября 2018
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Архиепископ Кипрский Хризостом: Кипрская Православная Церковь поддерживает единство как с Вселенским, так и с Московским Патриархатами
Иеромонах Геннадий (Войтишко): Предложение Виктора Садовничего по изучению церковнославянского языка в школе вполне реализуемо
Шпионский скандал накануне визита в Москву
Турбьерн Ягланд: Наряду с Brexit Европе угрожает новый раскол — выход России из Совета Европы
Сталина в Новосибирске не будет
Руководители ВСУ за своих подчинённых решили, в какой храм им ходить и кому исповедоваться
Подготовка «объединительного собора» украинских раскольников ещё даже не начиналась
Этот день в Русской истории
10-летие освящения русского храма в Гаване отметили на Кубе
В Полоцке состоялись XVII Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения
В МДА пройдет выставка детских мозаик и концерт классической музыки «Не во имя славы»
Роль СМИ в возрождении волонтёрства в России обсудили в Пятигорске члены правления Ассоциации СМИ СКФО
На выставке «Сокровища музеев России» телеканал «История» покажет премьерные серии проекта «Спасенные шедевры России»
В Киевских духовных школах начались торжества по случаю дня памяти прп. Нестора Летописца