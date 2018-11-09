Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2018

В Москве пройдет выставка «Иконы Каргополья. Возрождение»

Уникальная выставка «Иконы Каргополья. Возрождение» — совместный проект Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск), Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря и Российской академии художеств. Выставка продолжает череду проектов, посвященных христианской культуре Русского Севера, цель которых — собрать, сохранить и представить широкому зрителю раритеты малоизвестных музейных фондов Северной России. Проект будет показан в юбилейный для ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря год — 80-летие со дня создания и приурочен к 80-летию образования Архангельской области. Большая часть произведений, представленных в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств, будет показана впервые, сообщает Православие.Ru.

В фокусе экспозиции — итог многолетней реставрационной практики и научно-исследовательской работы с целью сохранения наследия Каргополья, одного из главных художественных центров Русского Севера. Среди всего разнообразия произведений живописи, представляющих «северные письма», искусство каргопольских мастеров занимает особое место. Выставка показывает, как ведущие реставраторы страны совместно с сотрудниками архангельского музея из года в год собирали, сохраняли, реставрировали и изучали каргопольские иконы. В результате подготовлено для экспонирования 150 произведений иконописи и деревянной пластики Каргополья ХV — ХIХ веков. Выставка построена по хронологическому принципу с выделением нескольких тематических комплексов: «Древнейшие иконы Каргополья», «Каргопольские мастера», «Иконы села Ошевенское», «Деревянные резные иконы», «Старообрядческие иконы», сообщает Российская академия художеств.

Адрес: МВК РАХ Галерея искусств Зураба Церетели (Москва, Пречистенка, 19)

Выставка открыта для посещения: 28 ноября 2018 года — 17 февраля 2019 года

Презентация выставочного проекта состоится 27 ноября в 17.00 (аккредитация обязательна).

Аккредитация: Конт. тел.: 8(495)637−47−71, E-mail: rah1757@yandex.ru. Управление информации Российской академии художеств.

Русская линия

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