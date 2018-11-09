В Генштабе ВСУ издали незаконный приказ о недопуске капелланов канонической УПЦ на территорию воинских частей. Вместо них в войска придут раскольники…

Руководители ВСУ за своих подчинённых решили, в какой храм им ходить и кому исповедоваться

Непросто понять украинских чиновников, у которых семь пятниц на неделе. То им не нравится, что священнослужители УПЦ не слишком патриотичны (и они этим открыто возмущаются), то, напротив, сами запрещают священникам оказывать помощь военным и быть патриотами Украины.

Так, Генштаб ВСУ, представители которого ранее вместе с украинскими журналистами негодовали, что священнослужители канонической УПЦ якобы отказываются отпевать украинских военнослужащих, которые погибли на Донбассе, теперь сами настаивают на том, чтобы священников не пускали на территорию воинских частей и в воинские храмы.

В результате тысячи украинских военных могут остаться без духовного окормления своих пастырей, но это никого в Генштабе не волнует. Политическая целесообразность диктует своё, и теперь военные руководители решили передать все храмы УПЦ на территории своих частей в ведение раскольников, сообщает Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Так, в прошлом месяце руководство воинской части А-0222 отдельного полка Президента Украины уже передало церковь Архистратига Михаила, восстановленную общиной УПЦ, «Киевскому патриархату». Данное решение было принято вопреки закону, без согласования с военнослужащими — с паствой, которую много лет окормляли капелланы Украинской Православной Церкви.

Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины и настоятель храма архимандрит Лука (Винарчук) считает, что это следствие государственной политики, которая направлена на дискриминацию верующих и священников Православной Церкви в Украине.

Он рассказал, что директиву Генштаба ВСУ с грифом «ДСП» (для служебного пользования) не допускать капелланов Украинской Православной Церкви в военные части получили все командиры ещё весной 2018 года.

«Были сформированы списки с именами священников Украинской Православной Церкви, которых названы „участниками гибридной войны“, среди них есть и моё имя. Данные документы были разосланы из Генерального штаба на места, — отметил архимандрит Лука. — Кроме того, четыре года представители различных структур и организаций писали о нас клевету. В части их игнорировали и всегда относились с уважением к нам. Пришло новое руководство и сразу назначили штатным капелланом „священника Киевского патриархата“, а мне сказали „священник Московского Патриархата не может быть капелланом воинской части в полку Президента“».

На просьбу предоставить аргументированный ответ, рассказал о. Лука, командование части прекратило всякий диалог. Однако, как стало известно из достоверных источников, причиной стала вышеупомянутая директива.

«Наших священников, которых занесено в списки, распорядились не допускать до личного состава. Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывают свои незаконные действия относительно капелланов УПЦ грифом „для служебного пользования“. Наши права и права нашей паствы ограничивают, руководствуясь голословными обвинениями и клеветой, и при этом не дают возможности это опровергнуть», — возмущается отец Лука.

Он также подчеркнул, что незаконными эти действия являются потому, что, несмотря на заверения руководства Минобороны, игнорируется мнение самих военных. «Согласно закону, должна проводиться опрос прихожан. Но мы понимаем, что никакого опроса не было. Командование просто дало указание, что такие-то священники не могут здесь быть», — заявил священник.

Отец Лука рассказал, что почти 10 лет он вместе с ещё одним священником УПЦ протоиереем Вячеславом Литвиненко занимался окормлением военнослужащих полка Президента и именно религиозная община УПЦ восстанавливала здание разрушенного храма, на месте которого была свалка.

«И сегодня сюда назначают нового капеллана, а нам говорят, что в наших услугах больше не нуждаются, — отметил отец Лука. — Отец Вячеслав почти три года провёл в АТО, в горячих точках и, несмотря на это, его кандидатуру даже не рассматривали».

Похожая ситуация, по словам заместителя председателя военного отдела УПЦ, и в других регионах Украины. В Одессе лишают прав курсантов молиться в храме военной академии, который закрыли в августе этого года. То же самое произошло и в Житомирском военном институте имени С.П.Королева, где несли послушание капелланы УПЦ.

На настоятеля храма Илии Муромца при военном госпитале в Белой Церкви протоиерея Димитрия Марандюка тоже осуществляется давление. «А священник несколько лет служил капелланом при мобильном госпитале в зоне АТО, совершил более 50-ти поездок в зону боевых действий и был награжден почетным знаком „Патриот Украины“», — рассказал архимандрит Лука.

Напомним, тенденция предоставления приоритета в назначении капелланами клириков «Киевского патриархата» и Греко-католической церкви перед Украинской Православной Церковью, вопреки желанию самих военнослужащих, появилась на Украине в последние годы. Председатель отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин еще в апреле 2017 года сообщал, что владеет информацией о том, что в Генеральном штабе реагируют отрицательно на просьбу из частей о назначении капелланами священников Украинской Православной Церкви.

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