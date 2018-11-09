Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2018

Сталина в Новосибирске не будет
Городские власти в очередной раз отказали коммунистам в установке в городе памятника Сталину, поскольку это оскорбит многих новосибирцев…

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на съезде депутатов партии в Москве. КПРФ активнее других политических сил использует образ Сталина в своей предвыборной кВласти Новосибирска обратили внимание представителей КПРФ и идеологических последователей большевиков, что установка в городе памятника соратнику Ленина Сталину может оскорбить тысячи русских людей, чьи предки были репрессированы и убиты по приказу «вождя народов».

В связи с этим вчера Художественный совет Новосибирска в третий раз единогласно проголосовал против того, чтобы позволить коммунистам установить в городе уже изготовленный ими памятник Сталину, сообщает Интерфакс.

«Фигура Сталина не просто неоднозначна. Она вызывает полярные оценки», — отметил председатель худсовета Александр Ложкин. Он также отметил, что стеклокомпозит, из которого изготовлен памятник, «крайне невандалоустойчив», а то, что установка монумента Сталину вызовет негатив у многих новосибирцев, ни у кого сомнения не вызывает.

«Такой памятник будет провоцировать на совершение актов вандализма. Мое мнение — устанавливать на территориях общего пользования фигуры, относительно которых отсутствует общественное согласие, преждевременно», — сказал Ложкин, посоветовав коммунистам установить памятник на внутренней территории обкома КПРФ.

Комментируя решение совета, один из инициаторов проекта, общественный активист Алексей Денисюк заявил журналистам, что, возможно, инициаторы будут вынуждены согласиться на предложение Худсовета.

Ранее командование Центрального военного округа также признало нецелесообразным установку памятника Сталину на территории Дома офицеров Новосибирского гарнизона в связи с грядущей реконструкцией и противоречивостью роли Сталина в истории страны.

Русская линия

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