Роль СМИ в возрождении волонтёрства в России обсудили в Пятигорске члены правления Ассоциации СМИ СКФО

В рамках V медиафорума «Благословенный Кавказ», проходящего в Пятигорске по инициативе Пятигорской и Черкесской епархии и при поддержке аппарата полпреда президента РФ в СКФО, состоялась встреча председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойды, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта и полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе А.А. Матовникова с членами правления Ассоциации СМИ СКФО. Встреча была посвящена теме «Роль СМИ в возрождении волонтерства в России. Опыт дел Церкви», сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Развитие добровольчества — признак выздоровления общества. И отрадно, что молодежь этим увлечена. Это значит, что в их сердцах есть запрос на высоконравственные поступки», — сказал, открывая заседание, А.А. Матовников.

Полномочный представитель президента в СКФО напомнил, что в Пятигорском государственном университете уже семь лет действует волонтерский центр. Аналогичные центры, охватывающие разные сферы деятельности, также созданы и в других вузах Северо-Кавказского федерального округа.

Полпред почеркнул, что Русская Православная Церковь веками накапливала опыт добровольчества, прежде всего в сфере социального служения, которое определяется такими словами как сострадание, деятельное сочувствие, сопереживание. «К такому опыту можно отнести работу Пятигорского сестричества, кризисного центра „Дом для мамы“, детского приюта „Отрада“ и других проектов епархии», — отметил полномочный представитель президента.

Продолжая тему, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил собравшимся об успешном опыте работы православной службы помощи «Милосердие», силами добровольцев которой в 2004 году был начат проект «Автобус „Милосердие“», ставший первым в Москве передвижным пунктом, где бездомные могли укрыться от холода, получить первую медицинскую помощь и шанс вернуться к нормальной жизни.

Как отметил В.Р. Легойда, этот проект, начатый и на протяжении 9 лет продвигавшийся волонтерами, оказался настолько удачным и востребованным, что в 2013 году перешел на новый организационный уровень. Именно тогда правительство Москвы, переняв опыт службы «Милосердие», создало городскую службу «Социальный патруль», которая включает в себя не несколько, как ранее, а более 30 автобусов.

«Работа волонтеров — это почти всегда потрясающие, пронзительные истории, которые могли бы стать частью сериала о наших добровольцах. Здесь нет необходимости что-то придумывать. Я очень надеюсь, что появятся сериалы про волонтеров, сейчас это востребованный формат», — подчеркнул представитель Церкви.

«Давайте чаще рассказывать о наших добровольцах. Они делают очень большое и важное дело», — заключил В.Р. Легойда.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в свою очередь заявил, что «добровольчество является той основой, которая может соединять разных людей вне зависимости от национальности и вероисповедания. Добровольчество, стремление помогать другому человеку — это естественное порождение веры человека».

«Добровольчество является одной из неотъемлемых частей уклада жителей Северного Кавказа. Это и казачьи традиции, и адаты, и обычаи, которые на Кавказе включают в том числе стремление оказывать помощь нуждающимся», — добавил он.

По мнению Владыки Феофилакта, добровольчество может стать основой общероссийских нравственных ориентиров. «Когда мы говорим о национальной идее, то ее составной частью должно быть и движение добровольчества», — сказал он.

По словам архиепископа Пятигорского и Черкесского, у традиционных медиа есть широкая возможность говорить о добровольческих проектах, но средствам массой информации следует не только публиковать новости о них, но и приглашать свою аудиторию к участию в волонтерских проектах.

«На территории СКФО немало добровольческих организаций, но некоторые из них недостаточно известны. Пятигорская и Черкесская епархия готова организовать специальные пресс-туры для медиасообщества чтобы рассказать о таких добровольческих организациях», — подчеркнул архиепископ Феофилакт.

«При поддержке СМИ ставшее общественной нормой добровольческое движение принесет свои реальные результаты, которыми будут общение, взаимопонимание, преодоление всевозможного рода фобий, страхов, особенно перед людьми другой национальности, другой религиозной традиции. Потому что когда все вместе делают одно дело, тогда это становится самой лучшей основой для того, что мы называем добрососедством и дружбой», — сказал он.

«Очень надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит практическому диалогу, а последующая работа сделает нашу жизнь лучше, а людей счастливее», — заключил архиепископ Пятигорский и Черкесский.

С сообщениями в рамках встречи также выступили председатель исполкома Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов, глава Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» О.Н. Амельченкова, исполнительный директор Ассоциации СМИ Северного Кавказа А.М. Якушев, председатель Ставропольского регионального отделения Союза журналистов России, шеф-редактор газеты «Ставропольская правда» В.В. Балдицын и главный редактор телеканала «Архыз 24» М.М. Батчаева.

В завершение встречи глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт наградили победителей Пятого межрегионального открытого фестиваля-конкурса «Благословенный Кавказ».

В номинации «Лучший информационный сюжет» за сюжет «Рожденные в Рождество» приз получила корреспондент службы информации телеканала «Архыз 24» М.С. Лайпанова.

В номинации «Лучшая телевизионная программа» за сюжет об общине глухих и слабослышащих города Ставрополя награждена редактор программы «Ставропольский благовест» Е.И. Зубкова.

В номинации «Открытие года» за сюжет об открытии реабилитационного центра в селе Благовещенка приз получила ведущая программ редакции информации вещательного телевизионного канала «Кабардино-Балкария» ГКУ «КБР-медиа» А.М. Эристаева.

В номинации «За верность профессии» награду получила руководитель телестудии «Град Креста» Ставропольской и Невинномысской епархии Русской Православной Церкви Л.А. Склярова.

В номинации «Диалог культур» за программу «Дело веры и любви» награждена корреспондент ГТРК «Алания» И.П. Кабулова.

В номинации «Православие в сети Интернет» за публикацию о приюте-пансионе «София» награда вручена корреспонденту информагентства ТАСС Н.Н. Колосовой.

Во встрече также приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО С.С. Стариков, главный редактор газеты «Вечерний Ставрополь» М.Ю. Василенко, исполнительный директор АНО МЦОИ «Северный Кавказ» З.О. Магомедова, главный редактор газеты «Слово» А.К. Олисаева, директор газеты «Пятигорская правда» А.А. Рогачев, директор издательства «ИР» К.У. Таутиев, заместитель главного редактора республиканской газеты «Северная Осетия» А.В. Торин и другие руководители и сотрудники ведущих средств массовой информации Северного Кавказа.

Медиафорум «Благословенный Кавказ», проводящийся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2014 года, ежегодно собирает в Пятигорске представителей всех регионов и епархий, расположенных на территории СКФО. Медиафорум посвящен актуальным вопросам взаимодействия средств массовой информации с общественными и религиозными организациями, а также выработке согласованной позиции лидеров общественного мнения Северо-Кавказского федерального округа по особо значимым проблемам.

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