Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2018

Шпионский скандал накануне визита в Москву
Глава МИД Австрии отменила свой визит в Россию из-за ареста австрийского полковника, которого подозревают в шпионской деятельности в пользу Москвы…

Флаг АвстрииПечально, но из-за очередного шпионского скандала Россия, похоже, потеряла ещё одного союзника в Европе.

В пятницу стало известно, что 70-летнего австрийского полковника в отставке подозревают в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. На этом фоне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила планировавшийся на 2−3 декабря визит в Россию, сообщает газета «Взгляд».

Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер в связи со случившимся вызван в российский МИД.

Данный скандал случился на фоне сообщений СМИ о том, что среди европейских разведок усилилось недоверие к разведслужбе Австрии из-за опасений, что секретные данные через Вену могут попадать в Москву.

Теперь австрийские спецслужбы пытаются доказать своим европейским союзникам, что активно борются с российскими шпионами. При этом австрийские власти, похоже, намеренно вынесли это дело в прессу, выступив с обвинениями в адрес Кремля.

На данный факт обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам министра, он неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу России, передает РИА Новости.

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», — заявил министр.

«В последнее время, к сожалению, наши западные партнёры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии. Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно. Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения», — заявил Лавров.

Так или иначе, но российско-австрийские отношения теперь испорчены, также как и отношения России и Греции. Обращает на себя внимание, оба этих дипломатических скандала случились как раз накануне планировавшихся визитов высокопоставленных греческих и австрийских чиновников в Москву. Случайность ли это или какая-то закономерность?

Русская линия

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