Телеканал «История» и проект «Россия — Моя история» представляют кинолекторий «Спасенные шедевры России», который пройдет в рамках программы мероприятий центрального культурного события ноября — выставки «Сокровища музеев России». Уникальный многосерийный фильм расскажет о реставрации самых выдающихся памятников отечественной культуры, а приглашенные эксперты поделятся тонкостями реставрационных процессов, сообщает Православие.Ru.

10 ноября с темой «История русской реставрации» выступит Юрий Стариков — к.и.н МГУ им. М.В. Ломоносова, режиссер и сценарист телеканала «История». Он расскажет об истории реставрационного дела, о создании первых реставрационных мастерских в 1918 г., разрушенных памятниках декоративно-прикладного искусства, известных реставраторах и музейных фондах. После выступления пройдет показ дебютной серии цикла «Спасенные шедевры России», посвященной уникальным тканям, многие из которых известны только хранителям музейных коллекций и никогда не экспонировались.

17 ноября темой кинолектория станут живописные объекты реставрации и коллекционирования. Фильм посвящен истории спасения всемирно известных шедевров — Севастопольской панорамы, картин Дрезденской галереи, полотен европейских мастеров Нового времени. Реставрация этих произведений проходила в мастерской масляной живописи реставрационного Центра имени академика И.Э. Грабаря, которая ведет свою историю с середины прошлого века. В фильме использованы редкие архивные документы, фотографии, кинохроника и воспоминания реставраторов, стараниями которых даже «безнадежные» шедевры обрели вторую жизнь.

23 ноября на площадке лектория выставки «Сокровища музеев России» пройдет лекция Александра Горматюка — кандидата искусствоведения, художника-реставратора высшей квалификационной категории мастерской темперной живописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря. Тема лекции — «Реставрация Боголюбской иконы». Александр Горматюк продолжительное время проводил исследования и реставрировал одну из икон, представленных на выставке. Удивительная судьба боголюбского образа и ее реставрации завершится показом финальной серии премьер цикла «Спасенные шедевры России», посвященного сохранению памятников иконописного наследия русской культуры.

Полный цикл «Спасенные шедевры России» смотрите на телеканале «История» каждую субботу в 19:30, повтор в воскресенье в 15:45.

Адрес мероприятия: Манежная пл., д. 1, ЦВЗ «Манеж».

Регистрация обязательна.

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