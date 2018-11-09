Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2018

10-летие освящения русского храма в Гаване отметили на Кубе

1−6 ноября 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась рабочая поездка на Кубу руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям архиепископа Венского и Будапештского Антония, приуроченная к празднованию 10-летия освящения храма Казанской иконы Божией Матери в Гаване. Владыку сопровождал сотрудник Управления по зарубежным учреждениям диакон Сергий Калашников, сообщает Патриархия.Ru.

1 ноября по прибытии в Гавану архиепископ Антоний посетил Казанскую церковь и поклонился пребывающим в ней святыням, а также осмотрел помещения приходского центра. Архипастырь также встретился с советником-посланником Посольства России на Кубе С. Рещиковым, который передал владыке приветствия от имени находящегося в служебной командировке посла А. Гуськова.

2 ноября архиепископ Венский Антоний встретился с главным историком Гаваны Эусебио Леалем. В беседе, которая прошла в здании «Паласьо дель сегундо кабо», приняли участие настоятель Казанского прихода в Гаване священник Савва Гаглоев и диакон Сергий Калашников.

По окончании встречи руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям посетил кафедральный собор Гаваны и ознакомился с достопримечательностями старого города. В тот же день архиепископ Антоний встретился с главой католической епархии Гаваны архиепископом Сан-Кристобаль-де-Ла-Гавана Хуаном де ла Каридад Гарсия Родригесом. Владыка Антоний тепло поблагодарил архиепископа Родригеса за добрые отношения, сложившиеся между русским православным приходом в Гаване и местной епархией Римско-Католической Церкви. Иерархи также обсудили многочисленные вопросы, представляющие взаимный интерес, и обменялись памятными подарками.

3 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, архиепископ Венский Антоний совершил панихиду в храме Казанской иконы Божией Матери в Гаване. Владыке сослужили настоятель Николаевского Патриаршего подворья в Бари протоиерей Вячеслав Бачин, в 2009−11 годах исполнявший послушание настоятеля Казанского прихода, священник Савва Гаглоев и диакон Сергий Калашников. В тот же день архиерей посетил урок русского языка в приходском центре и встретился с представителем Россотрудничества на Кубе В. Ярошевским.

Затем состоялась встреча руководителя Управления по зарубежным учреждениям с Апостольским нунцием на Кубе архиепископом Джорджо Лингва. Во встрече также приняли участие священник Савва Гаглоев, диакон Сергий Калашников и сотрудники дипломатического представительства Святого Престола. В ходе беседы иерархи отметили важность состоявшейся в 2016 году на Кубе встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском и обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Вечером того же дня владыка Антоний совершил вечерню с чтением акафиста Божией Матери в Казанском храме в Гаване.

4 ноября, праздник Казанской иконы Божией Матери, архиепископ Антоний возглавил престольные торжества Казанского храма. За Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Вячеслав Бачин, священник Савва Гаглоев и диакон Сергий Калашников.

Среди присутствовавших в храме были многочисленные прихожане Русской Православной Церкви на Кубе и в странах Карибского бассейна, главный историк Гаваны Э. Леаль, сотрудники отдела религиозных вопросов ЦК Компартии Кубы, представители католической Общины святого Эгидия.

По заамвонной молитве состоялся крестный ход, затем у Казанского образа Пресвятой Богородицы было совершено славление. В завершение богослужения архиепископ Антоний произнес проповедь и поздравил настоятеля храма и прихожан с престольным торжеством и 10-летием освящения храма. На память о праздничном дне владыка передал Казанскому храму образ святых Царственных страстотерпцев. От лица молящихся архиерея тепло приветствовал священник Савва Гаглоев, поблагодаривший иерарха за посещение Кубы и внимание к жизни общины Казанского храма. Общение архиерея с прихожанами затем продолжилось на общей трапезе.

В тот же день в Казанском храме состоялся прием, приуроченный к празднованию Дня народного единства и 10-летия освящения первого русского храма в Карибском бассейне. С приветственными словами к участникам обратились архиепископ Антоний, представитель Россотрудничества на Кубе В. Ярошевский и настоятель Казанского храма священник Савва Гаглоев. Среди посетивших прием были посол Белоруссии на Кубе А. Александров, сотрудники Российского посольства, представители Римско-Католической Церкви и мусульманской общины, многочисленные прихожане.

5 ноября руководитель Управления по зарубежным учреждениям посетил Центральный комитет Компартии Кубы, где встретился с руководителем Отдела по делам религий Каридад Диего. В беседе также приняли участие священник Савва Гаглоев, заместитель руководителя Отдела Карлос Сампэр и диакон Сергий Калашников.

6 ноября в завершение поездки на Кубу владыка Антоний встретился с представителями кубинских средств массовой информации. Архиерей рассказал об итогах визита и ответил на многочисленные вопросы.

В тот же день архиепископ Венский Антоний отбыл в Москву.

Русская линия

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10-летие освящения русского храма в Гаване отметили на Кубе

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