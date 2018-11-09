В Русской Православной Церкви считают, что родители должны иметь возможность выбрать церковнославянский язык в качестве школьного факультатива для своих детей…

В Русской Православной Церкви поддержали предложение ректора Московского университета Виктора Садовничего о факультативном изучении в школах церковнославянского языка, сообщает РИА Новости.

«Практика преподавания церковнославянского языка в качестве факультатива совершенно не нова для светских школ, и мы это можем только приветствовать. Надо понимать одну простую вещь: церковнославянский язык — это не есть язык одной лишь Русской Православной Церкви, а национальное достояние каждого русского человека, и поэтому нам совершенно понятно, почему светский человек, человек науки, академик Садовничий обратил на это внимание», — заявил глава информслужбы Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий (Войтишко).

Комментируя мнение некоторых экспертов о том, что для детей изучение церковнославянского языка будет «лишней нагрузкой» из-за перегруженности нынешней школьной программы, представитель Синодального отдела указал, что речь идёт лишь о факультативе, и родители вправе сами сделать выбор, нужен ли их детям этот предмет.

«Из того, что я слышал, — академиком Садовничим же не предлагается обязательных предметов, и есть возможность выбора. Конечно, не надо никому ничего навязывать, но давайте уже дадим возможность нашим родителям самим решать, что детям изучать в качестве факультатива», — сказал отец Геннадий.

По его мнению, преподавание церковнославянского может быть интересным и полезным, «расширит мировоззрение» детей.

Необходимые преподавательские кадры, добавил представитель Церкви, для этого есть: церковнославянский изучают в педагогических институтах и университетах слависты, филологи, русисты и другие специалисты, издано много хороших учебно-методических комплектов по изучению церковнославянского языка, которые «можно применять в светской школе совершенно свободно».

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