Генсек Совета Европы заявил, что европейцы не заинтересованы в том, чтобы 140 млн человек больше не могли подать иск в ЕСПЧ…

Ситуация с лишением российской делегации права голоса в ПАСЕ оборачивается для Европы неприятными последствиями, о которых открыто заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, сообщает газета «Взгляд».

Если Россия продолжит не платить членские взносы в Совет Европы, она будет исключена из этой организации, от чего потеряет не только Россия, но и Европа. Ведь Совет Европы и его суд по правам человека — это серьёзный рычаг, который позволял продвигать в России европейские ценности.

«Наряду с Brexit Европе угрожает новый раскол. Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, а также Ruxit», — заявил Ягланд.

Он пояснил, что выход России из СЕ означал бы, что около 140 млн граждан будут исключены из работы Совета Европы по правам человека. «Россияне уже не смогут обращаться за правосудием в Европейский суд по правам человека», — предупредил он.

В условиях, когда одна страна покидает Евросоюз, а другая — Совет Европы, «это будет уже другая Европа», сказал Ягланд. По его словам, эти процессы «не принесут пользы».

Тимо Сойни согласился с позицией генсека Совета Европы. «Выход России из Совета Европы имел бы пагубные последствия», — сказал глава финского МИДа.

Таким образом, генсек Совета Европы даёт понять депутатам ПАСЕ, что необходимо искать компромисс по выходу из сложившегося тупика с ограничением прав российской делегации. В противном случае Европа потеряет ещё один рычаг воздействия на Кремль.

Русская линия