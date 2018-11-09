Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2018

В Киевских духовных школах начались торжества по случаю дня памяти прп. Нестора Летописца

8 ноября 2018 года, накануне дня памяти преподобного Нестора Летописца, в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре начались традиционные ежегодные торжества по случаю Актового дня Киевской духовной академии и семинарии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Преподобный Нестор Летописец является Небесным покровителем Киевской духовной академии. В день его памяти в духовных школах проходит торжественный годичный акт.

В Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в сослужении академического духовенства первый проректор Академии протоиерей Сергий Ющик совершил литию по усопшим преподавателями и воспитанниками Киевских духовных школ. За богослужением молились ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр, гости, студенты и воспитанники Кдаис.

После литии владыка Сильвестр возглавил традиционный праздничный молебен перед мощами преподобного Нестора. Богослужение было совершено в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской Лавры.

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В Киевских духовных школах начались торжества по случаю дня памяти прп. Нестора Летописца
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