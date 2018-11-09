Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2018

В Полоцке состоялись XVII Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения

1 и 2 ноября в государственном учреждении образования «Средняя школа № 18 имени Евфросинии Полоцкой города Полоцка» прошли XVII Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения. В этом году форум был посвящен теме «Опыт отечественной педагогики и духовно-нравственное воспитание», сообщает пресс-служба БПЦ.

Чтения проводятся Белорусской Православной Церковью, Синодальным отделом религиозного образования и катехизации, ГУО «Академия последипломного образования» при участии областных институтов развития образования, Министерства образования Республики Беларусь, Полоцкого епархиального управления, отдела образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета.

Свято-Евфросиниевские чтения проходят с целью содействовать объединению усилий государства, Белорусской Православной Церкви и педагогической общественности в воспитании подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей белорусского народа, способствовать пропаганде передового опыта работы учреждений образования в сфере духовно-нравственного воспитания.

Далее участников и гостей XVII Республиканских Свято-Евфросиниевских педагогических чтений сердечно приветствовал член президиума Петр Петкевич, заместитель председателя Полоцкого районного исполнительного комитета.

«2018 год объявлен годом малой Родины. Примечательно, что Свято-Евфросиниевские педагогические чтения проходят на Полотчине: родной земле преподобной Евфросинии Полоцкой, первопечатника Франциска Скорины, Симеона Полоцкого. Их жизнь и деятельность служит примером гражданского подвига, чистого и искреннего служения своей земле. Наша общая задача — сохранить и приумножить культуру белорусского народа, используя богатейшее духовное наследие Православия», — сказал Петр Мефодьевич.

От имени Министерства образования Республики Беларусь собравшихся приветствовала начальник управления социальной и воспитательной работы ГУО «Академия последипломного образования» Светлана Сазонова.

Пленарное заседание с докладом «Святоотеческое наследие как основа духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» открыл архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий.

В школе была представлена выставка «Духовности Полоцкой свет». В экспозицию вошли образцы декоративно-прикладного творчества учащихся учреждений образования Полоцкого района (виды техник: роспись по стеклу, вышивка, вышивка крестом, аппликация, работа с кожей, вытинанка), выставка макетов проектов «Краiна майго дзяцiнства», а также передвижная выставка «Страницы истории Полоцкой епархии», посвященная 1025-летию образования Полоцкой епархии.

Закончился первый день XVII Республиканских Свято-Евфросиниевских педагогических чтений большим концертом творческих коллективов учреждений образования Полоцкого района.

Русская линия

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В Полоцке состоялись XVII Республиканские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения

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