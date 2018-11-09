Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2018

Подготовка «объединительного собора» украинских раскольников ещё даже не начиналась
В УАПЦ заявили, что созыв собора затягивается, и он вряд ли сможет состояться до конца ноября 2018 года…

Лже-патриарх Филарет Денисенко и глава УАПЦ митрополит Макарий Малетич«Объединительный собор» украинских раскольников, вслед за которым Константинопольский Патриархат собирается предоставить новосозданной структуре автокефалию, не состоится в ноябре 2018 года, поскольку подготовка к нему ещё даже не начиналась. Об этом в интервью телеканалу ZIK заявил представитель УАПЦ «епископ» Афанасий Шкурупий, сообщает Интерфакс.

«Когда комиссия работает, то переговорщики должны совместно работать, нарабатывать устав и другие документы о том, как церковь будет дальше жить после объединения. Но на сегодняшний день никаких предложений — ни от „Киевского патриархата“, ни даже от власти (если она уже затеяла весь этот процесс, то она тоже должна хотя бы быть арбитром в этом процессе) к нам ещё не поступало», — сказал А.Шкурупий.

Ранее ряд украинских и российских СМИ сообщили, что объединительный собор намечен на 21 ноября, что также подтвердил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Однако, в УАПЦ заявляют, что согласовать все вопросы к этой дате точно не получится. «Я в этом убеждён. Может разве что быть собор „Киевского патриархата“. Но объединительный собор — на основе чего?» — задал риторический вопрос представитель УПАЦ.

Кроме того, следует обратить внимание, что представитель Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Геча) неделю назад сообщил, что Патриарх Варфоломей лично созовёт на Украине «объединительный собор», когда «посчитает, что время пришло».

Таким образом, перспектива созыва этого собора остаётся туманной. Сегодня никто точно не знает, когда он состоится и по каким правилам будет проходить. И хотя «Киевский патриархат» в этом процессе стремится «перетянуть одеяло на себя», все его потуги могут остаться тщетными. На Фанаре, по всей видимости, не хотят видеть Денисенко во главе новой Церкви и всё ещё надеются, что им удастся уговорить принять участие в соборе значительную часть епископата канонической УПЦ.

Русская линия

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