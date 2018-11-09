В МДА пройдет выставка детских мозаик и концерт классической музыки «Не во имя славы»

22 ноября 2018 г. по благословению ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия в Большом актовом зале МДА пройдет выставка детских мозаик и концерт классической музыки «Не во имя славы», сообщает пресс-служба МДА.

Культурно-просветительский проект «Не во имя славы» посвящен Юбилейному году 1030-летия Крещения Руси и приурочен ко дню Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Организаторы: Московская духовная академия, Детская школа мозаики и Творческое объединение «Лига музыки».

Культурно-просветительский проект «НЕ ВО ИМЯ СЛАВЫ»:

выставка детских мозаичных работ и концерт классической музыки, посвященные духовному и героическому подвигу русского воина

Подвиг есть и в сраженьи,

Подвиг есть и в борьбе.

Высший подвиг в терпеньи,

Любви и мольбе.

А. Хомяков

Дата проведения: 22 ноября (четверг), 17:00

Место проведения: Большой актовый зал Московской духовной академии (Московская область, Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра)

Вход свободный

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