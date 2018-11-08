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Сводка новостей от 8 ноября 2018

В Воронеже открылась фотовыставка «Семья Николая II. Романовы — царское служение»

4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Воронежского и Лискинского на Приходе храма в честь Воскресения Господня г. Воронежа открылась фотовыставка «Семья Николая II. Романовы — царское служение», сообщает Православие.Ru.

На выставке представлены около 80-ти фотографий из исторических архивов и личных семейных альбомов династии Романовых.

Представила фотографии и рассказала о царственных страстотерпцах руководитель экскурсионной службы кабинета-музея им. священника Митрофана Девицкого, доцент кафедры русской литературы ВГУ Татьяна Николаевна Куркина.

Выставка будет проходить с 4 ноября по 2 декабря 2018 года.

В течение этого времени каждое воскресенье, после Божественной Литургии (примерно в 11 часов) Т.Н. Куркина проведет цикл бесед о царственных страстотерпцах и представит фото, размещенные на выставке.

Возможно проведение экскурсий для организованных групп в будние дни по предварительной договоренности по телефону (473) 255−10−33.

Экспозиция подготовлена при поддержке портала Православие.Ru. Автор идеи — насельник Сретенского ставропигиального мужского монастыря иеромонах Игнатий (Шестаков).

Русская линия

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