|Сводка новостей от 8 ноября 2018
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Сербская Православная Церковь выступила против раздела Косово и Метохии
Архиепископ Верейский Амвросий: «Для меня вся эта ситуация — иллюстрация „любви“, о которой так много говорит в последнее время Патриарх Варфоломей»
Владимир Легойда: Порошенко указывает на дверь миллионам украинских граждан
Храм Апостола Иоанна Богослова в Тушино поджёг «защитник парка»
Пётр Порошенко вновь выдаёт желаемое за действительное
Духовенство Элладской Православной Церкви выступило против отделения Церкви от государства
Герхард Шрёдер: Если Евросоюз хочет играть какую-то роль в мире, ему необходимо сотрудничать с Россией
Этот день в Русской истории
Представитель Русской Православной Церкви принял участие в миротворческих форумах в Южной Корее
В Российском православном университете открываются курсы «Как спасать нерожденных»
В Екатеринбурге прошёл первый съезд сестёр милосердия Уральского региона
В Архангельске откроют сквер трезвости
К 150-летию со дня рождения Императора Николая II и 100-летию убиения Царской семьи в ПСТГУ пройдет международная научная конференция «Монарх и Монархия»