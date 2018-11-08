Полиция задержала подозреваемого в нападении на храм — им, как и заявляли в Церкви, оказался профессиональный борец с «Программой-200»…

Активисты, выступающие против строительства храмов «Программы-200» в Москве, не гнушаются в своей борьбе против Церкви идти на откровенные преступления, прикрываясь при этом заботой о природе. Об этом свидетельствуют показания подозреваемого в поджоге храма Апостола Иоанна Богослова в Южном Тушино.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Москве задержали 35-летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Со слов злоумышленника, он совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка», — сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк, слова которой приводит Интерфакс.

Ущерб от поджога храма составил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Пожар произошел 6 ноября 2018 года в храме на Лодочной улице, дом 31, строение 1. Горели деревянная стена храма и одно из внутренних помещений на площади 40 кв. метров. Как выяснилось позднее, злоумышленник принёс к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их.

Восстановлению храм не подлежит. Теперь его придётся полностью разбирать.

Русская линия