Русская линия
Сводка новостей от 8 ноября 2018

Храм Апостола Иоанна Богослова в Тушино поджёг «защитник парка»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на храм — им, как и заявляли в Церкви, оказался профессиональный борец с «Программой-200»…

Программа 200Активисты, выступающие против строительства храмов «Программы-200» в Москве, не гнушаются в своей борьбе против Церкви идти на откровенные преступления, прикрываясь при этом заботой о природе. Об этом свидетельствуют показания подозреваемого в поджоге храма Апостола Иоанна Богослова в Южном Тушино.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Москве задержали 35-летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Со слов злоумышленника, он совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка», — сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк, слова которой приводит Интерфакс.

Ущерб от поджога храма составил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Пожар произошел 6 ноября 2018 года в храме на Лодочной улице, дом 31, строение 1. Горели деревянная стена храма и одно из внутренних помещений на площади 40 кв. метров. Как выяснилось позднее, злоумышленник принёс к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их.

Восстановлению храм не подлежит. Теперь его придётся полностью разбирать.

Русская линия

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