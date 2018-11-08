|Сводка новостей от 8 ноября 2018
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Сербская Православная Церковь выступила против раздела Косово и Метохии
Архиепископ Верейский Амвросий: «Для меня вся эта ситуация — иллюстрация „любви“, о которой так много говорит в последнее время Патриарх Варфоломей»
Владимир Легойда: Порошенко указывает на дверь миллионам украинских граждан
Пётр Порошенко вновь выдаёт желаемое за действительное
Духовенство Элладской Православной Церкви выступило против отделения Церкви от государства
Герхард Шрёдер: Если Евросоюз хочет играть какую-то роль в мире, ему необходимо сотрудничать с Россией
Этот день в Русской истории