Крым рано или поздно придётся признать российским, а Евросоюзу для сохранения своего влияния в мире нужно сотрудничать с Китаем, Турцией и Россией. Об этом в интервью Aachener Nachrichten заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

По словам Шрёдера, Евросоюз по-прежнему является крупным мирным проектом, но если «мы как европейцы не будем отстаивать в глобальной конкуренции с США и Китаем свою собственную экономическую роль, ЕС будет распадаться».

«Европа должна играть свою роль, отстаивая свои интересы как континент. Я считаю, что ЕС должен объединить свои силы и активнее проводить свою политику. Европа должна поддерживать равноправные партнёрские отношения. Нам нужен тесный экономический обмен с Китаем. Мы не должны рвать связи с Турцией, даже если это затрудняет ситуацию в области внутренней политики. И мы должны активизировать партнёрство с Россией», — отметил Шрёдер.

В ответ на возражения, что Германия и ЕС могут сотрудничать только с теми, кто разделяет их ценности, политик обратил внимание, что у Европы сейчас разные ценности даже с США. «Президент США действует по принципу „Америка превыше всего“ и хочет нам указывать, с кем мы должны торговать. Поэтому мы должны определить наши собственные интересы, если мы хотим играть какую-то роль в мировой политике в течение 10−15 лет. А для этого нам нужны партнёры, к которым, несмотря на нынешние противоречия, будет относиться и Россия».

При этом Шрёдер призвал не сводить все отношения Европы с Россией к отношению к Путину. «Речь идёт не о господине Путине. Речь идёт о стратегическом интересе Германии в энергетической и экономической политике, а также о мире и стабильности во всей Европе. У США другие интересы в отношении России. Они хотят, чтобы Россия была слабой, потому что они не хотят, чтобы рядом с Китаем был второй мировой политический конкурент. Я могу это понять. Но это не обязательно относится к Европе. Между Европой и Россией нет Атлантики, эта страна — наш непосредственный сосед. И это так, будет Россия с Путиным или без него. Особая концентрация внимания на г-не Путина здесь только мешает. Но без России не может быть прочного мира на нашем континенте. Это признание было краеугольным камнем политики всех федеральных канцлеров», — подчеркнул Герхард Шрёдер.

На слова о том, что Россия для сотрудничества с ЕС должна прекратить аннексировать украинские территории, немецкий политик ответил:

«Если вы имеете в виду Крым, то вы всерьёз полагаете, что какой-то российский президент в будущем решится отменить его присоединение? В один прекрасный день эту реальность придётся признать. Кстати, Крым, который до этого принадлежал России, в 1954 году был подарен Хрущевым Украине, которая тогда принадлежала СССР. Он думал, что советский коммунизм просуществует также долго, как Католическая церковь. Но этого, к счастью, не произошло».

Что же касается Донбасса, то Шрёдер считает, что «Минские соглашения являются хорошей основой для мирного урегулирования». «Обе стороны должны придерживаться этих соглашений. Тем не менее, нам нужно больше думать о политике по отношению к России. Нам нужен новый пакт ЕС-Россия, например, через соглашение об ассоциации с Россией. Это также облегчило бы политическое решение конфликта на Украине. Об этом стоит задуматься Министерству иностранных дел».

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