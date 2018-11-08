Русская линия
Сводка новостей от 8 ноября 2018

В Российском православном университете открываются курсы «Как спасать нерожденных»

Российский православный университет совместно с Фондом «Женщины за жизнь» открывает курсы повышения квалификации по программе «Консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора», сообщает пресс-служба РПУ.

По словам основателя Фонда «Женщины за жизнь» Н.И. Москвитиной, курс в первую очередь рассчитан на тех, кто занимается спасением жизни до рождения и хочет углубить и систематизировать свои знания, кто готов продвигать идеи пролайфа в обществе, но пока не чувствует себя абсолютно уверенным в аргументации, а также на психологов, которые хотели бы начать работу в женской консультации.

Ректор Российского православного университета игумен Петр (Еремеев) прокомментировал телеканалу «Спас» новость об открытии курсов консультирования «Как спасать нерожденных»: «Мы образовательное учреждения, наша задача поддерживать уровень образования специалистов в этой области. Но мы надеемся помимо этого курса повышения квалификации и переподготовки запустить однодневные лектории с Наталией для горожан. Тогда в рамках общедоступного лектория желающие познакомиться с тематикой смогут прийти к нам и прослушать короткий курс лекций. Поэтому это еще и просветительская деятельность, не только образовательная».

Преподавать на курсах будут: Н.И. Москвитина, основатель Фонда «Женщины за жизнь»; профессор И.В. Филатова, доктор медицинских наук, врач высшей категории, главный врач центра, выпускник Оксфордского университета; М.И. Козлова, заместитель заведующего кафедрой социальной работы и социального обеспечения Московского православного института святого Иоанна Богослова (РПУ), действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, психотерапевт; Т.О. Шилюк, кандидат юридических наук, старший преподаватель Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина; Н.Г. Храмова, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии Московского православного института святого Иоанна Богослова; И.Н. Мошкова, кандидат психологических наук, основатель психологическое консультации «Семейное благо».

По завершении обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации по программе «Консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора».

Первое занятие состоится 12 ноября. Каждая лекция будет длиться четыре часа, весь курс рассчитан на 72 академических часа. Лекции будут проходить с 18.30 до 21.20 с перерывом на кофе-брейк в одном из корпусов Российского православного университета по адресу: улица Большая Якиманка, дом 38, подъезд 5.

В будущем курс также можно будет пройти дистанционно.

Стоимость обучения — 4500 рублей.

Для записи на курсы необходимо предоставить копию паспорта и документ об образовании (среднее специальное или высшее профессиональное). Прием документов осуществляется по указанному выше адресу с 15.00 до 19.00 до 10 ноября.

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 626-85-15.

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