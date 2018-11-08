Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, собравшийся на заседание в Белграде 6−8 ноября 2018 года, выразил свою поддержку епископу Рашко-Призренскому Феодосию и всем православным верующим в Косово и Метохии и выступил категорически против инициативы обмена территориями между Сербией и самопровозглашённым Косово, а также против раздела края по этническому признаку. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на официальном сайте Сербской Православной Церкви.

В опубликованном документе члены Собора выразили обеспокоенность «по поводу последнего развития событий в крае, в частности, многочисленных инцидентов, краж и других преступлений, направленных против нашего народа» и призвали международное сообщество обратить на это внимание.

Далее Архиерейский Собор подтвердил незыблемость территориальной целостности Сербии, которая гарантируется Конституцией Сербии и Резолюции 1244 СБ ООН.

«Для нашей Церкви, вопрос Косово и Метохии никогда не был, и не может быть только политическим вопросом, решение которого зависит исключительно от государственных властей. Для нас вопрос Косово и Метохии на протяжении всей нашей истории, как и сегодня, это вопрос, прежде всего, сохранения нашего духовенства, монашествующих, верующих людей и, особенно, наших древних святынь, без которых мы были бы не то, что мы есть ныне», — говорится в соборной резолюции.

В связи с этим в Сербской Православной Церкви с тревогой заявили, что на Сербию сегодня оказывается серьёзное и всё более возрастающее давление, чтобы она признала независимость Косово, однако любой шаг в этом направлении «навсегда отменит все исторические права Сербии на эти важные для нашей духовности и государственности земли».

Особенную обеспокоенность у членов Архиерейского Собора высказало предложение разделить Косово на сербскую и албанскую части, что может быть выгодно только албанцам, мечтающим о построении Великой Албании.

«Последствия такого решения были бы трагическими для выживания нашего народа и сохранения наших святынь. В этом случае, большинство сербов, останутся без надлежащей защиты и безопасности, и будут вынуждены эмигрировать со своих исторических мест, что с ещё большей интенсивностью сформирует единое чисто албанское общество с уничтожением всех следов нашего исторического существования», — говорится в постановлении Собора.

В связи с этим в Сербской Православной Церкви призвали сербские власти сделать всё возможное, чтобы власти Косово выполнили свои обязательства по созданию сербских муниципалитетов в крае и обеспечили безопасность сербского населения, а также защитили православные храмы в Косово и Метохии. В Церкви настаивают, что власти в Белграде не должны соглашаться на добровольное изгнание сербов из края в угоду самопровозглашённым властям Косово.

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